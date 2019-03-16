小三惹到惡女正宮被逼瘋！　「腹黑連環計」逆襲擊落…網起雞皮：求拜師

記者田暐瑋／綜合報導

陳珮騏出道多年，以壞女人形象在本土劇走紅，但真實性格與惡女人設頗有反差，其實是個正義感十足的俠女。她曾被一任交往10年的男友劈腿，小三還打電話要她主動退出，男友還說謊沒有發生關係，她索性開了三方通話直接對質，最後把小三逼瘋，超狠手段不輸八點檔，讓人讚嘆連連。

陳珮騏直言，有時候男人就算不是天性花心，也有可能抵擋不住誘惑而出軌，他的某任男友就是如此，明明愛她愛到不能自拔，對她掌控欲極強，卻還是偷吃。和這任男友經過一次分手又再復合，正是感情甜蜜的時候，她卻接到小三的電話，對方劈頭就宣稱和男方交往過，要求她退出這段感情。

▲陳珮騏教訓小三和渣男。（圖／翻攝自YouTube）



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面對小三叫囂，陳珮騏反應冷靜，也可以接受男友在和自己分手時，有另外的交往對象，沒想到小三再爆出和男方到現在還有連絡，對方甚至會傳訊息百般討好，更表示現在會和陳珮騏復合全是為了要報復。陳珮騏一聽，態度依然平靜，對小三說：「你是一個很好的女生，但我不能只相信你的片面之詞。」

陳珮騏便故意使計要取得男友劈腿的證據，而小三果真上勾，把所有的出軌對話紀錄都截圖給她看，她確認男友真的偷吃後，卻也不給小三一個正面答覆，只建議小三要自己去處理和男方的問題，小三發現無法動搖她的冷靜，便開始歇斯底里大失控。

▲陳珮騏教訓小三和渣男。（圖／翻攝自YouTube）



眼見小三的反應在自己的預料中，陳珮騏主動建議找個機會三方對質，當晚男友就來找她，她有意無意提起此事，男友卻矢口否認，最後她就把對話全傳給男友，逼得男友只好承認，她冷問：「你們發生關係沒有？」男友還是不認，不斷強調：「我很愛你！沒辦法越過這條線。」

陳珮騏立刻撥電話給小三，轉達男友剛剛的說詞，小三當場崩潰大叫：「什麼怎麼可能！他怎麼可以這樣講！」馬上就把上一次和男方發生關係的時間地點全都招認出來，最後她快刀斬亂麻分手，男友和小三也因為心裡有疙瘩，無法再交往下去，可說是一箭雙鵰，她笑說：「小三想讓正宮哭，正宮就讓小三崩潰。」超狠手段讓其他來賓狂起雞皮疙瘩。

陳珮騏表示，在處理類似事情的時候，絕對要保持冷靜，不能讓情緒凌駕於一切之上，否則你就輸了，也不可以在別人面前示弱，要哭只能在被子裡哭，當下的心理狀態絕對是致勝關鍵。

▲陳珮騏教訓小三和渣男。（圖／翻攝自YouTube）