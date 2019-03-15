BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

記者田暐瑋／綜合報導

勝利近來接連爆出性買賣、是鄭俊英淫魔群組一員等事件，日前引退並與公司YG娛樂解約，形同退出BIGBANG。其實，自從勝利經營副業開始，哥哥們多次在螢幕前坦言很擔心，入伍前太陽更是叮嚀：「明年我們都不在，無法保護你，你發生什麼事，BIGBANG就完了。」對比如今他醜聞連環爆，更讓粉絲難過落淚：「看哥哥們有多了解你。」

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在勝利以外的4位成員入伍前，上節目時哥哥們叮嚀他要做事小心已經不是第一次，當時太陽直言自己其實很擔心，也「請求」勝利一個人的時候一定要注意，「那個時候我們都不在，沒法保護你了，到了明年你就代表著BIGBANG的臉面了，要小心點啊，如果發生什麼事故，BIGBANG就完了。」

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▲太陽叮嚀勝利。（圖／翻攝自微博）



▲太陽叮嚀勝利。（圖／翻攝自微博）

雖然太陽面帶笑容說完這些話，GD和大聲也笑到東倒西歪，但勝利看起來卻有些強顏歡笑。不只如此，T.O.P也曾在節目上透露，勝利因為副業太多，就連私底下要約吃飯都很困難，常常都是跑客戶應酬，且談論的話題都是錢，讓他無奈說：「勝利啊，我們從什麼時候開始只能談錢了啊？我們明明是因為熱情聚在一起的，應該要討論有關未來的事吧。」而一旁的GD則露出凝重表情，也坦言會擔心勝利對這一切陷入的太快。

▲勝利變得只談錢。（圖／翻攝自微博）



而GD在某個節目中，也念出了自己對勝利的真心話，直言勝利身為音樂人，卻已經失去熱情，在別的領域找到了屬於自己的出路，但他仍表示支持，只是最後GD仍不忘叮嚀：「不要再當騙子了，小心點，你可能要去坐牢。」當時雖然大夥笑成一團，沒想到現在卻一語成讖。

這些過去BIGBANG成員對勝利的勸誡，如今被一一翻出，不少粉絲難過說「李勝利你對得起誰啊」、「你最該道歉的就是你的4個哥哥們」、「有很多時候是以開玩笑的方式來說真心話，可惜那時候的他已經聽不進去了」、「哥哥們真的已經在盡力的提醒了」、「欲望真的害人不淺」。

▲GD對勝利的真心話。（圖／翻攝自微博）