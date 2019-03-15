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曾莞婷無P素顏被拍「嚇到用手狂遮」！　36歲HD照長這樣…網看傻：不敢相信

記者田暐瑋／綜合報導

女星曾莞婷演過多部知名八點檔，被封為「本土劇女神」，多年來勤於保養，一直維持美麗臉蛋。演藝圈人緣極佳的她，日前特地到閨蜜Lulu的工作地點探班，對方一時興起拿起手機錄影，拍下她的素顏真面目，她一發現被拍，緊張地趕緊用手摀住臉，但沒有P圖的真實樣貌全都曝了光。

曾莞婷日前探班閨蜜Lulu拍廣告，只見她穿著黑色絨布的長袖帽T，打扮相當隨性，臉上也未施脂粉，Lulu拿起手機突襲拍下她的素顏模樣，上傳到IG限時動態，只見她一開始嚇得趕緊用手摀住臉，露出害羞笑容，最後發現逃不過，乾脆放棄，以大素顏示人。

▲曾莞婷素顏（圖／翻攝自Lulu IG）

▲曾莞婷探班Lulu（圖／翻攝自Lulu IG、曾莞婷臉書）

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影片中可以清楚看見，曾莞婷膚色均勻，皮膚也吹彈可破，沒有痘痘或是斑點等瑕疵，宛如上過妝一般，眼睛雖然因為沒有眼線眼影加持，變得略為無神，卻增添了一點鄰家少女的氣息，沒有P圖卻還是美得驚人，讓Lulu大讚：「一個真正的女明星降臨！」

▲曾莞婷素顏（圖／翻攝自Lulu IG）

▲曾莞婷素顏（圖／翻攝自Lulu IG）

曾莞婷近日僅以上半身入鏡，身穿的粉色襯衫，釦子卻解開了一大半，加上半邊衣服微微滑落，走光半邊北半球，性感畫面一曝光，火辣指數直破表，立刻讓大票粉絲驚呼太犯規，面對有網友留言喊，「講幾次了！衣服穿好…。」她本人也幽默回說，「對～對不起～～～。」在網路上意外引發一陣熱烈討論。

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