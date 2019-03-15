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想免費讓女兒來商務艙！　吳宗憲被拒怨空姐：照理要通融一下

記者田暐瑋／綜合報導

吳宗憲向來寵愛3個女兒，卻常引起Sandy抱怨他偏心老二老三，他透露曾經和小女兒一起從西雅圖飛回台北，事先要求父女倆一定要坐一起，但最後女兒卻坐在經濟艙，他埋怨航空公司不通融，最後只好掏出信用卡再買一個商務艙位置，「我就是凱子他爹！」

吳宗憲在《小明星大跟班》透露，某次陪小女兒從西雅圖回台，事前多次叮嚀要和小女兒的座位安排在一起，想在長達10幾小時的路途上把握父女相處時間，不料最後小女兒卻被安排到經濟艙，他原本希望航空公司能看在他是常客的份上，通融讓女兒坐到自己身邊空著的商務艙位置，就算是吃個飯也好，但礙於規定還是沒辦法。

▲吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

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▲吳宗憲。（圖／翻攝自YouTube／小明星大跟班）

最後，吳宗憲掏出信用卡，想馬上幫小女兒買一個商務艙位置，但必須要支付商務艙機票的原價，讓他在節目上不滿說：「等於說你就是凱子他爹！你罵我凱子他爹沒關係，但不能罵我女兒凱子。」空姐顧慮到他是常客，不敢刷下去，最後父女倆只能分隔兩邊坐，讓他相當不捨。

不過其他來賓馬上虧吳宗憲，乾脆就陪女兒坐在經濟艙，「當爸爸的為女兒犧牲一下！」但他解釋自己飛行時數不比空姐少，也希望坐得舒適，「法律道理之外不外乎是人情，照理講要通融一下。」

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