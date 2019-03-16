《綜藝大集合》藏超S正妹！「飽滿兇器+110辣腿」　IG被神出：滿滿黑絲

記者田暐瑋／綜合報導

《綜藝大集合》常到各地宮廟或是鄉鎮出外景，和民眾進行近距離互動，近日有網友巧遇節目錄影，眼睛突然為之一亮，發現遠方有個穿著黃色平口小可愛的女來賓身材啵棒，不只皮膚白皙，身高又是模特兒等級，讓他急上PTT求問：「是只有這位來賓身材好嗎？還是每次都有這種等級的？」

有網友13日巧遇《綜藝大集合》錄影，發現遠方站著一個穿著黃色平口小可愛的白肌美腿正妹，但因為名牌太小，看不清楚名字，只好把照片PO上PTT八卦版求助：「皮膚超白！又高挑！根本是鶴立雞群！可惜不知道這位來賓的名字，是只有這位來賓身材好嗎？還是每次都有這種等級的？偷偷問一下這個女生的名字是什麼？」

▲有網友求神出黃衣正妹的真實身分。（圖／翻攝自PTT）



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▲黃色衣服正妹。（圖／翻攝自PTT）

白肌正妹雖然站在人群中，卻相當亮眼，一看的確就能吸引目光，神通廣大的網友果然神出她的真面目，是擁有110公分長腿的「美腿女神」Candice蔡譯心，曾以校花級正妹的稱號轟動日本，常在臉書分享「邪惡視角」的美腿辣照，尤其是OL裝扮和美少女風格的日本水手服照，更是每PO必暴動。

Candice的美腿不只讓台灣網友瘋狂，更曾在日本造成轟動，日本媒體《SORA NEWS 24》報導指出，美腿女神蔡譯心（Candice）的身高173公分，光是腿長就有110公分，佔全身的64%，來自台灣的她天生麗質，日本人視線無法從她的腿上離開，男人看到她的絕世長腿肯定「腿都軟了」（go weak at the knees）！

▲蔡譯心。（圖／翻攝自蔡譯心臉書）



Candice早在2013年，就因為PO出一系列學士服美腿照爆紅，在世大運前夕，她更在台北捷運的泳池彩繪車廂內，身穿比基尼搭捷運，照片PO出後不僅讓網友都暴動，也在當時無心插柳替世大運做了最好的宣傳。

▲蔡譯心。（圖／翻攝自蔡譯心臉書）

▲蔡譯心。（圖／翻攝自蔡譯心臉書）