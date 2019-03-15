李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

記者田暐瑋／綜合報導

CNBLUE吉他手李宗泫爆出是鄭俊英「淫魔群組」爆出的第5人，對話中他語氣輕挑，向鄭俊英討要女人，網路上甚至有人挖出他過去襲胸師妹及疑似摸潤娥臀部的影片，引發群起砲轟。目前正在當兵的他在事情爆發後，IG文章竟在一夕間全部刪除，公司FNC也代為發表聲明，他表示對自己說過的話感到抱歉，也正在深刻反省，但經紀公司強調：「他不會退出團體及演藝圈。」

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鄭俊英事件爆出初期，李宗泫所屬的FNC娛樂否認李宗泫有參與其中，沒想到幾天後就被打臉，一連串淫魔對話被曝光，公司解釋，當初警方出示的對話中，並沒有任何有關散播淫片的內容，加上是4、5年前的對話，只能透過「藝人記憶中的內容為基礎」發表聲明，強調絕無包庇和隱匿罪行。

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▲李宗泫。（圖／翻攝自李宗泫IG）



在14日對話被踢爆後，FNC表示和正在當兵的李宗泫取得聯絡，李宗泫坦承的確有說過那些貶低女性的話，也看過鄭俊英傳來的淫片，直言他很後悔自己做出這些舉動，並對因此事受傷害的人感到抱歉，也會坦然接受大眾指責，進行深刻反省及贖罪。

許多CNBLUE粉絲自消息曝光後，認為粉絲族群大部分都是女性，李宗泫卻如此物化女性，直言無法再接受李宗泫站上舞台，也無法再為有他存在團體付出金錢及喜愛，更不滿李宗泫拖累全團成員，紛紛憤怒要求李宗泫退出團體，但FNC聲明中卻隻字未提他退團或退出演藝圈，被韓媒拿來諷刺：「沒要退演藝圈。」

▲李宗泫和鄭俊英私交甚篤，經常一起出遊。（圖／翻攝自IG）



CNBLUE成員李宗泫被踢爆傳訊息給鄭俊英「哥，沒***的話最好，沒有的話，就給我漂亮的X」、「有沒有漂亮、年輕又善良的？可以玩玩的更好！」他甚至炫耀「我昨天和xx做愛了」，鄭俊英還回「還行嘛？下次介紹給我」，進一步的對話再被曝光，韓媒甚至在報導裡酸FNC當時聲明「李宗泫與事件無關」，如今自打臉。

▲CNBLUE李宗泫傳給鄭俊英要女人的對話（圖／翻攝自SBS）