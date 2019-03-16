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崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！　做完秒傳淫魔群組…男友人興奮圍觀

記者田暐瑋／綜合報導

南韓歌手崔鍾訓14日承認有參與鄭俊英淫聊群組，過去隱瞞酒駕的事情也跟著曝光，接著被爆出他也有偷拍淫片，還傳給其他聊天室的好友欣賞，好友看完影片後還大讚：「身材好到爆！」輕挑言詞讓人作嘔。16日他現身警局，以嫌疑人身分接受調查，他一現身先是鞠躬致歉，隨即被媒體包圍。

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崔鍾訓被踢爆不只參與鄭俊英淫聊，自己也有樣學樣偷拍淫片，傳給一名許姓友人，對方看完後大讚：「誰啊？身材好到爆！」他則回答：「昨天也在，穿XX衣服的那個。」加上他有賄賂警方掩蓋酒駕新聞的疑慮，從關係人被列為嫌疑人，被警方立案調查。

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▲崔鍾訓現身。（圖／翻攝自日刊體育）

▲崔鍾訓聊天室紀錄。（圖／翻攝自微博）

在神隱多天後，崔鍾訓16日上午現身警局，一出現就90度鞠躬道歉，表示會誠實接受警方調查，也對造成如此大的騷動感到抱歉，但對於媒體追問是否有流傳淫片及掩蓋酒駕，他則是低調回應「抱歉」，不願多作回應。

崔鍾訓14日在IG表示，向那些因為他感到不適和生氣的人道歉，並坦承曾參與鄭俊英的淫片「老司機對話」。他寫道：「當我接受調查時，看到過去的那些對話，感到非常羞愧和尷尬。我甚至不記得自己說過這些不明智的言論，我沒有分辨是非，參與那些討論是非常不道德的事。」

▲FTIsland崔鍾訓3年前酒駕被挖出！拜託警方不要公開。（圖／翻攝自崔鍾訓IG）

▲崔鍾訓。（圖／翻攝自IG）

他表示對自己過去的言行深感羞愧，並用終生接受譴責和反省自己的過錯，並向受害者道歉。崔鍾訓也坦言辜負了粉絲的期望：「我很抱歉失去了你們的信任，從今天開始我將退隊（指樂團FTISLAND），並結束我的演藝事業。」並承諾會誠實接受調查，用未來生命的每一天彌補。

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