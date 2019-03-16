ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

記者田暐瑋／綜合報導

暱稱「.羊羊羊」的山東小鮮肉顏值高，但人氣居高不下的原因是他交往多年的女友「小可愛」竟然從42.5公斤一路「幸福肥」，被養到100公斤，他還是相當專一。交往3年後終於修成正果，11日他在微博PO出求婚影片：「我願意把最好的都給你，我會一輩子珍惜你。」邊講還邊激動落淚，真摯告白惹哭一票支持他們的粉絲。

►小鮮肉求婚影片

「羊羊羊」11日在微博宣布喜訊，成功向女友小可愛求婚成功，他PO出求婚影片，細訴兩人交往至今的心路歷程，他回想2016年第一次見到女友的時候，心裡非常緊張，對女友可說是一見鍾情，「太可愛了，太好看了！」交往後卻是痛苦的開始，兩人因為異地戀無法天天見面，讓他心中非常煎熬。

▲超甜寵愛厚片女友，小鮮肉告白「我餵胖的」。（圖／翻攝抖音）

請繼續往下閱讀...

▲超甜寵愛厚片女友，小鮮肉告白「我餵胖的」。（圖／翻攝抖音）

「那時候每天都想你，睡覺也想你，吃飯也想你，上班也想你，無時無刻都在想你，我想跟你生活在一起，想每天都看到你，沒有你做什麼事都沒有意義。」羊羊羊談起兩人一開始的創業時期，雖然窮卻相當開心，到現在生活變得平穩，希望能給女友一個家，給女友真正的幸福。

▲厚片女友落淚。（圖／翻攝微博）

▲小鮮肉求婚厚片女友。（圖／翻攝微博）

講到這裡，羊羊羊激動地哽咽落淚，「往後餘生，我會一直珍惜你，更加的愛你。」影片播完後，本人捧著一大束玫瑰現身，露出傻傻又害羞的笑容，上台甜蜜告白：「遇見你是我這輩子最大的幸福，可能我給你的不是最好的，但我願意把我最好的都給你，我想照顧你一輩子。」

▲超甜寵愛厚片女友，小鮮肉告白「我餵胖的」。（圖／翻攝抖音）

▲厚片女友落淚。（圖／翻攝微博）

一說完，羊羊羊掏出鑽戒下跪求婚，女友當場大哭：「我願意！」他還傻傻回說：「謝謝你。」全場朋友笑得東倒西歪，女方則是笑虧朋友們演技太差，自己其實早就猜到，最後還甜甜對他說：「老公我愛你～」讓許多支持他們的網友跟著落淚，「真的是愛情的樣子，你們倆一定一定要好好的」、「哭的稀哩嘩啦的」、「愛情最美的模樣」。

▲超甜寵愛厚片女友，小鮮肉告白「我餵胖的」。（圖／翻攝抖音）

▲小鮮肉寵愛女友。（圖／翻攝微博）

男友餵愛2年「42.5公斤→100公斤」挨酸　厚片女：我要做自己
小鮮肉愛厚片女友　超甜告白「我餵胖的」！曬2年舊照打臉網友

媽狂掀被子叫醒「賴床柴」 汪氣噗噗拉回去：別吵我！

推薦閱讀

想免費讓女兒來商務艙！　吳宗憲被拒怨空姐：照理要通融一下

想免費讓女兒來商務艙！　吳宗憲被拒怨空姐：照理要通融一下

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！　做完秒傳淫魔群組…男友人興奮圍觀

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！　做完秒傳淫魔群組…男友人興奮圍觀

貴婦問話都不回！空少怒爆發　印傭「天真幫回這句話」…網罵翻：夠擊敗

貴婦問話都不回！空少怒爆發　印傭「天真幫回這句話」…網罵翻：夠擊敗

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

被鄭俊英拍淫片當戰利品！　20歲受害女崩潰哀求：我該怎麼活下去

小三惹到惡女正宮被逼瘋！　「腹黑連環計」逆襲擊落…網起雞皮：求拜師

小三惹到惡女正宮被逼瘋！　「腹黑連環計」逆襲擊落…網起雞皮：求拜師

《綜藝大集合》藏超S正妹！「飽滿兇器+110辣腿」　IG被神出：滿滿黑絲

《綜藝大集合》藏超S正妹！「飽滿兇器+110辣腿」　IG被神出：滿滿黑絲

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

快訊／安以軒懷孕了！「四肢超細」　嫁百億CEO 2年報喜：從此多了一個你

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

李宗泫全認了！看鄭俊英淫片「討女人玩玩」　道完歉卻沒要退演藝圈

曾莞婷無P素顏被拍「嚇到用手狂遮」！　36歲HD照長這樣…網看傻：不敢相信

曾莞婷無P素顏被拍「嚇到用手狂遮」！　36歲HD照長這樣…網看傻：不敢相信

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

「有的藝人每天上夜店」JYP勸世：要誠實活著　網4年後朝聖⋯全看懂了

小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

《星光》戴安娜「要和2年女友結婚了」！　變千萬CEO暴肥14kg曝近況

崔鍾訓偷拍淫片女主角「身材好到爆」！　做完秒傳淫魔群組…男友人興奮圍觀

《我猜》陽詠存懷孕！　「懷以色列寶寶」喜曬超音波照

BIGBANG入伍前留話勝利！「我們無法保護你」藏玄機　粉淚崩：哥哥們盡力了

鄭俊英「聊天室好友」看不下去！　爆記者會道歉真相：全是演的

勝利又出事！把女生送去日本性買賣　「拉皮條」SOP曝光⋯韓網怒炸

鄭俊英爆睡遍全球女人！聖誕節買春⋯30分後催：禮物還沒來？

李宗泫「碰觸女偶像」過程全都錄　經過潤娥「女方急護臀」露驚恐臉

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

羊羊羊

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 勝利性招待日本富商是「觀月亞里沙老公」！有變態性癖、偷拍前科
  2. 江國賓真的來《飢餓》！被孫協志打動「下次邀謝承均」
  3. 100kg厚片女友「韓星級婚紗照」曝光！　甜喊「一家3口」…網驚喜：懷孕了
  4. 神反轉！詹姆斯岡恩回歸《星際異攻隊3》　迪士尼「自打臉」網喊爽
  5. 最美魚販阿澎發誓喊冤　蘿莉塔怒嗆酸民「去吃屎」
  6. 記者：有話對受害女說？　崔鍾訓「跳針道歉」低頭進警局
  7. 餐廳經理同意帶狗入座　楊繡惠「又被說不衛生」怒拍桌飆罵！
  8. 小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸
  9. 中職啦啦隊妹首上《玩很大》！　熱褲站一排「蜜大腿全露」男粉羞爆
  10. 《無主之作》：每張相片或作品背後都有一段屬於自己的故事

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【低於實價?】

【低於實價?】

這次是真的?！ 三月房市拋售潮，屋主降價超有誠意！ 多筆低於實價登錄快來找房。

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366