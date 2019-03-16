小鮮肉❤100kg厚片女友結婚了！　哽咽淚崩「最好的都給妳」擁吻甜炸

記者田暐瑋／綜合報導

暱稱「.羊羊羊」的山東小鮮肉顏值高，但人氣居高不下的原因是他交往多年的女友「小可愛」竟然從42.5公斤一路「幸福肥」，被養到100公斤，他還是相當專一。交往3年後終於修成正果，11日他在微博PO出求婚影片：「我願意把最好的都給你，我會一輩子珍惜你。」邊講還邊激動落淚，真摯告白惹哭一票支持他們的粉絲。

►小鮮肉求婚影片

「羊羊羊」11日在微博宣布喜訊，成功向女友小可愛求婚成功，他PO出求婚影片，細訴兩人交往至今的心路歷程，他回想2016年第一次見到女友的時候，心裡非常緊張，對女友可說是一見鍾情，「太可愛了，太好看了！」交往後卻是痛苦的開始，兩人因為異地戀無法天天見面，讓他心中非常煎熬。

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▲超甜寵愛厚片女友，小鮮肉告白「我餵胖的」。（圖／翻攝抖音）



「那時候每天都想你，睡覺也想你，吃飯也想你，上班也想你，無時無刻都在想你，我想跟你生活在一起，想每天都看到你，沒有你做什麼事都沒有意義。」羊羊羊談起兩人一開始的創業時期，雖然窮卻相當開心，到現在生活變得平穩，希望能給女友一個家，給女友真正的幸福。

▲小鮮肉求婚厚片女友。（圖／翻攝微博）



講到這裡，羊羊羊激動地哽咽落淚，「往後餘生，我會一直珍惜你，更加的愛你。」影片播完後，本人捧著一大束玫瑰現身，露出傻傻又害羞的笑容，上台甜蜜告白：「遇見你是我這輩子最大的幸福，可能我給你的不是最好的，但我願意把我最好的都給你，我想照顧你一輩子。」

▲厚片女友落淚。（圖／翻攝微博）



一說完，羊羊羊掏出鑽戒下跪求婚，女友當場大哭：「我願意！」他還傻傻回說：「謝謝你。」全場朋友笑得東倒西歪，女方則是笑虧朋友們演技太差，自己其實早就猜到，最後還甜甜對他說：「老公我愛你～」讓許多支持他們的網友跟著落淚，「真的是愛情的樣子，你們倆一定一定要好好的」、「哭的稀哩嘩啦的」、「愛情最美的模樣」。

▲小鮮肉寵愛女友。（圖／翻攝微博）

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