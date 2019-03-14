網爆鄭俊英偷拍片有當紅女偶像！　JYP「一天內搜證完畢」全告了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓歌手鄭俊英偷拍事件越演越烈，包括BIGBANG勝利、FTISLAND崔鍾訓、Highlight龍俊亨等藝人都因牽扯其中，宣布退出或暫停演藝、團體活動。但更衰的還包括多位被爆料「有入鏡」，名字突然上熱搜的女藝人，南韓三大經紀公司之一的JYP娛樂14日正式對謠言散布者提告。

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▲旗下藝人衰捲鄭俊英事件，JYP娛樂在一天內提告。（圖／CFP、翻攝自朴軫永臉書）

鄭俊英渣男行徑也有如「韓版李宗瑞」翻版，事件延燒至今，韓網已出現網友聲稱自己擁有「復原過的檔案」，更爆料：「裡面有女偶像！」甚至點名了幾個當紅的女團成員。相關爆料滿天飛，多位女偶像的名字也都因此登上熱搜，但可信度都有待商榷，且目前相關爆料的原始貼文都已經被下架。

▲鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

為了不讓謠言繼續傷害無關的藝人，南韓三大經紀公司之一的JYP娛樂事件爆發當天即發出聲明表示：「為了保護藝人權益，將尋求所有手段和措施。」他們也立刻採取行動，在發表正式立場的第二天，就向檢察院提交了訴狀。

▲鄭俊英14日前往首爾地方警察廳接受調查。（圖／CFP）

JYP娛樂表示：「經過綜合調查及粉絲的舉報，一天內就掌握了相當數量的事例和證據，並已在13日以涉嫌損害名譽為由，向檢方提起刑事訴訟。今後若再追加發現的不實傳言，也將對其提出刑事和民事訴訟。」以強硬態度保護旗下藝人。