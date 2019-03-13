ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

曾和勝利上夜店！　Twinko徐凱希爆「嫩模包廂狂歡內幕」

記者田暐瑋／綜合報導

南韓BIGBANG成員勝利被爆出在聊天室欣賞鄭俊英等友人偷拍女性的私密影片，還留下「顆顆」等輕浮留言，遭到全民抨擊，最後退出演藝圈以示負責。曾和勝利在台灣夜店開包廂慶生的女團Twinko成員徐凱希、篠崎泫、可青則表示，對方態度親切，「完全不覺得是這樣的人。」在新聞爆發後感到相當震驚。

據《中國時報》報導，台灣女團Twinko成員徐凱希、篠崎泫、可青曾在2016年和勝利有過交集，當時勝利和FTIsland隊長崔鍾訓私下來台慶生，在夜店開包廂狂歡，還找來一群嫩模，因為唱片公司老闆是韓國人，就邀請她們一起參加，徐凱希回憶當時的對話內容是中英夾雜，且勝利會說一些中文，雙方相談甚歡。

▲▼善美：一直被前輩提醒要小心勝利，尤其是女性前輩。（圖／翻攝自IG）

請繼續往下閱讀...

▲勝利。（圖／翻攝自勝利IG）

提到對勝利的印象，徐凱希直言他為人親切幽默，完全沒有巨星架子，也沒有任何踰矩行為，如今捲入性醜聞風波，她也相當震驚：「上次相處完全不覺得他是這樣子，很意外有這樣的事情。」

▲勝利和TWINKO。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利和Twinko。（圖／翻攝自勝利IG）

眼看風波越演越烈，勝利11日在IG上親自發表聲明止血，表示將會退出演藝圈，「我想在這個時候從演藝圈引退是最好的，因為造成社會上的議論，事件也越來越大，因此決定從演藝圈退出。」並表示不想因為帶給周邊其他人傷害，「為了YG與BIGBANG的名譽，我只能走到這裡了。」並在文末兩次道歉，並謝謝粉絲的支持。

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

推薦閱讀

女兒唸台大森林系被酸：找得到工作？　卜學亮心疼反擊

女兒唸台大森林系被酸：找得到工作？　卜學亮心疼反擊

熊熊認：床上用演的！　勇男奮力1hr被問「東西呢？」真相讓她傻爆眼

熊熊認：床上用演的！　勇男奮力1hr被問「東西呢？」真相讓她傻爆眼

蔡依林「歌被跳爛」臭臉斥責：回去想一下！　練習生崩潰哭了

蔡依林「歌被跳爛」臭臉斥責：回去想一下！　練習生崩潰哭了

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

「我女友要幫姊姊生小孩！」他崩潰討拍　網一看靠北文秒怒：最渣是你

「我女友要幫姊姊生小孩！」他崩潰討拍　網一看靠北文秒怒：最渣是你

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

等紅燈看到軟萌妹過馬路！　顏值爆表「激似辜莞允」…網狂歪盯側面：超偉大

等紅燈看到軟萌妹過馬路！　顏值爆表「激似辜莞允」…網狂歪盯側面：超偉大

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

辣妹熱情「全身貼住劉至翰」　前妻目睹一切蹲路邊大哭

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！　中斷演藝活動終身反省

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

快訊／迪士尼、福斯確定3月20日合併！《X戰警》正式回歸《復仇者》

善美「一直被女前輩警告小心勝利」　網：原來《YG戰資》是紀錄片

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰

「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

鄭俊英淫片群組傳「有當紅女偶像入鏡」　JYP、SM震怒回應了！

姜丹尼爾是導火線？YouTuber直指：勝利只是「大魔王」擋箭牌

周湯豪穩交2年又爆！　擁雀斑小姐「又開把地產界關穎」

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

勝利, BIGBANG, Twinko, 徐凱希, 篠崎泫, 可青

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 鄭俊英被狠狠追打！　攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳…網：好療癒
  2. 排隊旁邊站「陸劇天菜男神」　光看站姿秒認出真人：真的帥！
  3. 瘋電影／梵谷：在永恆之門　繪出美景靈魂的後印象派
  4. 獨家／「世越號」遺屬每年為小孩辦生日　影后、帝讀劇本淚崩
  5. 鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」　11年心血一夜全掰
  6. 曾和勝利上夜店！　Twinko徐凱希爆「嫩模包廂狂歡內幕」
  7. 《驚奇隊長》埋最深的彩蛋　99.9%觀眾沒Get到
  8. 心機女爬上陳曉龍床！《獨孤皇后》陳喬恩帝后感情危機
  9. 大S婆婆「遭判刑1年」！張蘭2原因「藐視法庭」　法官下令拘捕
  10. 「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366