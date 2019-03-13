曾和勝利上夜店！　Twinko徐凱希爆「嫩模包廂狂歡內幕」

記者田暐瑋／綜合報導

南韓BIGBANG成員勝利被爆出在聊天室欣賞鄭俊英等友人偷拍女性的私密影片，還留下「顆顆」等輕浮留言，遭到全民抨擊，最後退出演藝圈以示負責。曾和勝利在台灣夜店開包廂慶生的女團Twinko成員徐凱希、篠崎泫、可青則表示，對方態度親切，「完全不覺得是這樣的人。」在新聞爆發後感到相當震驚。

據《中國時報》報導，台灣女團Twinko成員徐凱希、篠崎泫、可青曾在2016年和勝利有過交集，當時勝利和FTIsland隊長崔鍾訓私下來台慶生，在夜店開包廂狂歡，還找來一群嫩模，因為唱片公司老闆是韓國人，就邀請她們一起參加，徐凱希回憶當時的對話內容是中英夾雜，且勝利會說一些中文，雙方相談甚歡。

請繼續往下閱讀...

▲勝利。（圖／翻攝自勝利IG）



提到對勝利的印象，徐凱希直言他為人親切幽默，完全沒有巨星架子，也沒有任何踰矩行為，如今捲入性醜聞風波，她也相當震驚：「上次相處完全不覺得他是這樣子，很意外有這樣的事情。」

▲勝利和Twinko。（圖／翻攝自勝利IG）

眼看風波越演越烈，勝利11日在IG上親自發表聲明止血，表示將會退出演藝圈，「我想在這個時候從演藝圈引退是最好的，因為造成社會上的議論，事件也越來越大，因此決定從演藝圈退出。」並表示不想因為帶給周邊其他人傷害，「為了YG與BIGBANG的名譽，我只能走到這裡了。」並在文末兩次道歉，並謝謝粉絲的支持。