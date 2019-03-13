「想知道別的女人風韻」！　劉至翰結2次婚都爆有小三…前妻被逼到吞藥輕生

▲林子瑄離婚後和劉至翰沒聯絡，聽到劉至翰的新消息只有冷笑。（翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

男星劉至翰10年內二度離婚，第一段是和女星林子瑄先有後婚，第二段則是和圈外人Vivian。而這兩段婚姻的結束，都和小三傳聞有關，也讓劉至翰成為花心男代表。

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劉至翰和女星林子瑄2008年奉子成婚，傳聞劉至翰婚後至少偷吃3女，拍攝《天下父母心》時，也和女星韓瑜傳出緋聞，讓韓瑜當時男友李政穎很不是滋味，而林子瑄更因心痛，吞食大量安眠藥，想挽回這段婚姻，劇情相當八點檔，但這段婚姻2年多就玩完。

▲Vivian和劉至翰關係不錯，即使離婚了也還是好朋友。（翻攝自劉至翰臉書）



對於離婚原因，劉至翰父親劉尚謙則是透露，2人是因財務問題才分開，因為劉至翰想去對岸發展，林子瑄則希望2人可以一起在台灣努力。不過林子瑄否認是為錢離婚，還直接在臉書上說：「再好的老婆處久了，也還是想知道別的女人的風韻…如果你下了決心勾引我老公，而我老公也上鉤了，我一點也不覺得奇怪。」

相較於林子瑄離婚後和劉至翰不聯絡、不接觸，被本刊拍攝到的第二任前妻Vivian就顯得苦情又癡心許多，劉至翰當年和林子瑄婚結得不情不願，反而和Vivian2011年結婚看來快樂許多，這段婚姻中Vivian頗受劉至翰家族認可，想不到2019年初，劉至翰和台大研究生嫩妹被拍到同進同出，還外傳劉至翰至少偷吃2年以上，但Vivian離婚後並未發言責罵劉至翰，反而深情守候，不只出席劉至翰的聚會，還一路送劉至翰回家，堪稱最苦情前妻。



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