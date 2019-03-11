女兒唸台大森林系被酸：找得到工作？　卜學亮心疼反擊

娛樂中心／綜合報導

卜學亮1992年與英文教師方麗幸結婚，育有Betty、Chloe兩個寶貝女兒，如今2女長大成人，不僅出落得亭亭玉立，且都是學霸，大女兒考上台大，二女兒則是東吳大學，成績都相當優異，接下來大女兒還要到荷蘭當交換學生，讓他這個做爸爸的相當欣慰。

卜學亮鮮少在螢光幕前提起家庭私事，但曾透露女兒念書很自動，完全不需要爸媽操心、催促，有時他反而還會擔心寶貝念得太認真忘記休息，常要提醒孩子早點睡。大女兒2015年以優異成績考上台大，讓身邊親友驕傲不已，隔年轉系考上心理系，同時成功申請雙主修原本所屬的「森林環境暨資源學系」，讓他很是驕傲。

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▲卜學亮。（圖／翻攝自卜學亮臉書）



據《蘋果日報》報導，卜學亮大女兒接下來要到荷蘭當1年交換學生，他笑說自己不會管女兒們課業，都是老婆在費心，二女兒現在也考上東吳大學，讓他更加感謝妻子的付出。

在新聞曝光後，有不少酸民對於卜學亮女兒就讀森林系相當不以為然，諷刺：「出來找得到工作嗎？」他也第一時間在臉書發文護女：「我愛我的孩子！～但是以後還是少說點她們在幹嘛吧！～～哈哈～～畢竟習慣拋頭露面的只有我～」不少網友則反擊酸民「講話不酸人會死嗎」，力挺卜學亮是個好爸爸，才能教育出如此貼心又乖巧的好女兒。

▲卜學亮。（圖／翻攝自卜學亮臉書）