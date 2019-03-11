ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

女兒唸台大森林系被酸：找得到工作？　卜學亮心疼反擊

娛樂中心／綜合報導

卜學亮1992年與英文教師方麗幸結婚，育有Betty、Chloe兩個寶貝女兒，如今2女長大成人，不僅出落得亭亭玉立，且都是學霸，大女兒考上台大，二女兒則是東吳大學，成績都相當優異，接下來大女兒還要到荷蘭當交換學生，讓他這個做爸爸的相當欣慰。

卜學亮鮮少在螢光幕前提起家庭私事，但曾透露女兒念書很自動，完全不需要爸媽操心、催促，有時他反而還會擔心寶貝念得太認真忘記休息，常要提醒孩子早點睡。大女兒2015年以優異成績考上台大，讓身邊親友驕傲不已，隔年轉系考上心理系，同時成功申請雙主修原本所屬的「森林環境暨資源學系」，讓他很是驕傲。

▲卜學亮。（圖／翻攝自卜學亮臉書）

請繼續往下閱讀...

▲卜學亮。（圖／翻攝自卜學亮臉書）

據《蘋果日報》報導，卜學亮大女兒接下來要到荷蘭當1年交換學生，他笑說自己不會管女兒們課業，都是老婆在費心，二女兒現在也考上東吳大學，讓他更加感謝妻子的付出。

在新聞曝光後，有不少酸民對於卜學亮女兒就讀森林系相當不以為然，諷刺：「出來找得到工作嗎？」他也第一時間在臉書發文護女：「我愛我的孩子！～但是以後還是少說點她們在幹嘛吧！～～哈哈～～畢竟習慣拋頭露面的只有我～」不少網友則反擊酸民「講話不酸人會死嗎」，力挺卜學亮是個好爸爸，才能教育出如此貼心又乖巧的好女兒。

▲卜學亮。（圖／翻攝自卜學亮臉書）

▲卜學亮。（圖／翻攝自卜學亮臉書）

正妹警遭影射性愛影片網路瘋傳　她超痛心！決定告到底

推薦閱讀

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

熊熊認：床上用演的！　勇男奮力1hr被問「東西呢？」真相讓她傻爆眼

熊熊認：床上用演的！　勇男奮力1hr被問「東西呢？」真相讓她傻爆眼

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

大一正妹跟團被逼上酒店「還要AA制」！　目睹爸爸團員「大玩1晚太激烈」

大一正妹跟團被逼上酒店「還要AA制」！　目睹爸爸團員「大玩1晚太激烈」

等紅燈看到軟萌妹過馬路！　顏值爆表「激似辜莞允」…網狂歪盯側面：超偉大

等紅燈看到軟萌妹過馬路！　顏值爆表「激似辜莞允」…網狂歪盯側面：超偉大

「我女友要幫姊姊生小孩！」他崩潰討拍　網一看靠北文秒怒：最渣是你

「我女友要幫姊姊生小孩！」他崩潰討拍　網一看靠北文秒怒：最渣是你

20年友情決裂！小S「摔椅翻臉阿雅」　對罵結局讓人傻眼了

20年友情決裂！小S「摔椅翻臉阿雅」　對罵結局讓人傻眼了

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

周杰倫炫億級限量馬王！　車庫「停滿夢幻超跑」…黑人一看傻眼：超狂

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

元元撞臉《玩很大》同台女神！　相似度99%網全看傻：根本雙胞胎

前女友穿「低胸長裙襬禮服」狂婊新娘！嬌喊新郎：皇上～　婆婆霸氣開戰

陳珮騏消失八點檔…認了「劃休止符」　曝背後原因：我無能為力

182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動

被郭宗坤打臉！柯以柔「心力交瘁」快垮　鬆口「退出演藝圈」真相

野生Max、Lucy現身台北動物園！　合照猴子石雕融化1.8萬人

勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

神盾局長為何《復仇者3》才「呼叫驚奇隊長」？漫威總裁解密2個原因 

女神「坐對面吃早餐」！　被拍正面照…男網友激動：真的超大咖

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

卜學亮

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 慟！追思會公開婚訊「她把我藏3年了」　江倩齡老公淚崩告白：心很痛
  2. 侯昌明淚崩參加失智父「畢業典禮」：爸來夢裡看我好嗎
  3. 瑤函沂舞台劇初體驗「分飾14角」　上表演課差點哭了
  4. 女兒唸台大森林系被酸：找得到工作？　卜學亮心疼反擊
  5. 曾之喬剛洗完澡…單穿浴袍被拍！「胸前深V」網看傻：好誘人
  6. 熊熊認：床上用演的！　勇男奮力1hr被問「東西呢？」真相讓她傻爆眼
  7. 李佳歡售票演唱塞200人！　《聲林》許淨淳上台飆唱
  8. 張艾亞聽關鍵字「是孟哲嗎」秒翻白眼！　全場靜默…謝祖武「嘖」急緩頰
  9. 李唯楓撇「街頭親席惟倫」熱戀說！　滿30歲：我需要戀愛
  10. 鄭雨盛喪失記憶愛上金荷娜！對方「真實身分」揭曉超催淚

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366