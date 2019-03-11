蔡依林「歌被跳爛」臭臉斥責：回去想一下！　練習生崩潰哭了

記者田暐瑋／綜合報導

蔡依林擔任大陸選秀節目《青春有你》的舞蹈導師，在最新一期的評比中，其中一團舞蹈組這次挑戰改編她的《騎士精神》，但在彩排時卻惹得她臭臉，斥責練習生們表現不佳，成果不如想像中的好，嚴肅神情讓網友看傻：「第一次看到呸姐這麼嚴肅。」

蔡依林現身節目彩排現場盯場，細心檢視練習生們的表演細節，當舞蹈組在台上表演改編過後的《騎士精神》，她在台下卻沒有一絲驚喜表情，態度有些微妙，在彩排結束後，她臭著一張臉，直言團員們在節目中排名很高，表演成果卻和預期中的不太一樣。

▲蔡依林臭臉。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



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▲蔡依林臭臉。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）

「我在你們SOLO的時候看不到具有說服力的表情。」蔡依林更點名第一次上台的連淮偉，糾正對方的力道和另一名團員差很多，「我覺得不夠帥，不單只是表情，而是整個肢體的魅力有沒有透過鏡頭讓我知道。」連淮偉深受打擊，在後台一度自責落淚。

▲蔡依林細心地指導練習生們。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）



也因為蔡依林這一番鐵血教育，在正式登台時，舞蹈組全部大躍進，舞台魅力驚豔全場，連蔡依林都大讚：「以後這首歌都給你們唱好了！」蔡依林直言一開始最擔心這團，但後來的進步卻是她沒有預料到的，引起全場一陣歡呼。

▲連淮偉落淚。（圖／翻攝自愛奇藝台灣站）