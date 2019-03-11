勝利私藏「20秒撿屍偷拍片」還回：ㄎㄎ！　8人老司機群組曝光…韓網氣炸

記者田暐瑋／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員勝利扯入性買賣嫌疑，是非不斷，沒想到11日又有韓媒踢爆他的KAKAO TALK群組裡有偷拍影片，一名熟知警方調查進度的人士透露，勝利有一個8人聊天群組，其中一人上傳了偷拍影片，畫面中的女子喝醉酒躺在Motel，完全沒發現被偷拍，而勝利認出是另一位好友後，回應：「原來是XX哥啊～ㄎㄎ～」引起韓網熱烈討論。

據《SBSfunE》報導，勝利除了性買賣嫌疑外，如今又捲入偷拍影片風波，警方查出他的KAKAO TALK某一個8人群組中，竟流傳著女子喝醉被偷拍的影片及照片，曝光的對話截圖中，金姓友人先是傳了一支20秒的短影片，勝利反問：「是誰？」接著似乎是認出影片中的男子，又接著說：「原來是XX哥啊！ㄎㄎ～」

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▲勝利被搜出的對話記錄。（圖／翻攝自instiz）



之後金姓男子又接連傳了好幾張偷拍照，分享給群組裡的其他人，最後影片中的男主角也現身回了一句：「ㄎㄎ！」影片背景在一間疑似是Motel的地方，女子醉得不省人事，絲毫沒有發現被偷拍，搜查關係者透露：「被拍的女生們大多數看起來都不知道自己被拍。」據悉，這個群組裡的偷拍影片及照片多達10幾則，屬違法行為，警方正著手展開調查。

這個8人群組中，除了勝利以外，還有另外2名男歌手，金姓男子則是勝利的合作夥伴，其他還包括一般人及藝能公司的職員，當金姓男子上傳這些偷拍影片時，勝利在內的其他人都沒有加以阻止，根據南韓「性暴力處決法」，偷拍者和流出者將會被判5年以下徒刑或罰款韓幣1000萬（約30萬元台幣）。

▲勝利 。（圖／CFP）

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