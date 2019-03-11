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「我女友要幫姊姊生小孩！」他崩潰討拍　網一看內容秒怒：最婊是你　

記者田暐瑋／綜合報導

本土劇《大時代》中的惡女游素素（張家瑋飾）因為姊姊子宮沒了，主動跳出來要當姊姊的代理孕母，生下姊夫的孩子，沒想到這種狗血劇情也在現實中上演。一名男網友在「靠北女友」透露女友的姊姊因為子宮肌瘤沒了子宮，女友卻想幫忙生孩子，讓他相當傻眼。

一名男網友在「靠北女友」發文，透露女友的姊姊因為子宮肌瘤，只好拿掉子宮，他因為也曾經喜歡過女友姊姊，覺得既同情又可憐，沒想到女友卻自告奮勇要替姊姊生小孩，氣得他抱怨：「就憑你？你算哪根蔥？」引起許多網友熱烈討論。

▲靠北女友上演八點檔劇情（圖／翻攝自靠北女友粉絲團）

▲靠北女友上演八點檔劇情（圖／翻攝自靠北女友粉絲團）

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而這段故事和《大時代》中惡女游素素要替姊姊當代理孕母的情節一樣，有網友笑問：「你女友是不是叫游素素？」但也有不少網友質疑這根本就是釣魚文，「你以為你是林志前膩啦，你比我媽還入戲」、「大時代看太多了」、「志前你來了喔」、「這個故事編的很爛啊」。

▲靠北女友上演八點檔劇情（圖／翻攝自靠北女友粉絲團）

▲靠北女友上演八點檔劇情（圖／翻攝自靠北女友粉絲團）

不過也有人反嗆男網友，認為他都偷偷愛慕過女友姊姊，為何女友不能想幫姊夫生小孩，「她當然可以……因為她也喜歡過她姐的男友過」、「你喜歡人家姊姊又算哪根蔥」、「羨慕姊夫要說」、「我很懷疑，只有單純喜歡過她而已嗎」。

▲張家瑋（圖／翻攝自張家瑋臉書）

▲張家瑋（圖／翻攝自張家瑋臉書）

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大時代, 游素素, 靠北女友

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