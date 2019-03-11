F雪球妹銷魂自拍！　一看身後「吊滿40個乾屍」…她笑：內臟都挖乾淨了

記者田暐瑋／綜合報導

日本寫真女星吉野七寶實擁有F罩杯火辣身材，甜美臉蛋讓許多男粉絲被迷倒，常在IG上傳性感美照，她日前PO出上空入浴照，沒想到浴室裡卻吊滿一排「乾屍」，隔著螢幕彷彿都能聞到腥臭味，她還緊貼在這排乾屍上擺出撩人姿態，讓人一看秒被滅火。

吉野七寶實日前在IG上傳自拍照，只見她全身光溜溜，兩手抓著浴室天花板上的桿子，讓身體拗成S型，盡現曼妙曲線及傲人上圍，不過最驚悚的卻是浴室裡掛滿魚屍，只見這些魚形體完整，分別被吊掛在兩根桿子上，其中一串她還掛在脖子上，遮住胸前兩點春光，和這些魚屍做親密接觸。

▲吉野七寶實身材火辣。（圖／翻攝自吉野七寶實IG）



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不只如此，吉野七寶實還拍下了桿子上掛滿魚屍的壯觀場景，粗估至少有40條魚，仔細一看，可以發現這些魚都已經被清空內臟及血水，她表示，在浴室來晾乾這些魚做成魚乾真的超級方便，對於網友直呼噁心，她也解釋這些魚已經清理乾淨，不會散發腥臭味，反倒是裝有內臟的廚餘桶還比較臭。

▲吉野七寶實浴室掛魚屍。（圖／翻攝自吉野七寶實IG）



外表甜美的吉野七寶實興趣不同於一般年輕女孩，喜歡攀岩和釣魚、捕魚，更喜歡把釣來的魚自己動手做成魚乾，成了名符其實的「魚乾女」，她解釋，因為擔心魚掛在戶外會被鳥吃掉，又或是遭到空氣汙染，所以才掛在浴室裡晾乾。

▲吉野七寶實。（圖／翻攝自吉野七寶實IG）

▲浴室曬魚乾。（圖／翻攝自吉野七寶實IG）