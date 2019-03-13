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「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！　坐進500萬超跑「衝回豪宅過夜」

▲阿澎。（圖／鏡週刊提供）

▲3/07 22:03 阿澎拋開偶包，當街與男友親密勾手。

圖文／鏡週刊

本名劉芃芃的網紅「阿澎」，去年因為穿著低胸、細肩帶背心在彰化縣社頭鄉的市場幫母親賣魚，性感畫面於各大新聞台熱播而爆紅，不少粉絲慕名去魚攤想一睹風采，她媽媽還在鏡頭前猛誇女兒孝順而且「都還沒交男友」；但本刊日前捕捉到她與開著500萬名車的林姓奶粉業小開勾牢牢約會，看完電影還親親熱熱一起回家過夜，不知道劉媽媽曉不曉得。

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▲阿澎。（圖／鏡週刊提供）

▲笑容甜美的阿澎擁有一雙超長美腿，異性緣很好。

打拚事業　不忘深夜約會

本刊先前專訪阿澎時，她表示目前希望先打拚，不想花心思談感情影響工作，但渾身散發性感費洛蒙的她，看來是很難擋住源源不絕的桃花；7日晚上7點多，本刊直擊阿澎前往位於台北市松江路的整形診所，原本以為她是要「進廠維修」，後來發現有拿著攝影器材的工作人員同行，原來她是跟黃明志去拍《壹級拍賣》節目直播，近9點工作結束，她上了一輛Uber到信義區，獨自步行到Home Hotel旁的酒吧跟3名男生坐在戶外。

▲阿澎。（圖／鏡週刊提供）

▲阿澎和小開約會（圖／鏡週刊提供）

▲阿澎。（圖／鏡週刊提供）

▲阿澎和小開約會（圖／鏡週刊提供）

幾人沒聊多久就結束聚會，其中一名平頭男子跟阿澎先到停在一旁、要價500萬的紅色愛快羅密歐車上放東西，接著兩人就近至麻膳堂用餐。

▲阿澎。（圖／鏡週刊提供）

▲阿澎家裡是魚販，她從小就幫家裡賣魚，殺魚清理內臟都沒問題。

餐後阿澎似乎拋開了偶包，黏呼呼地勾著平頭男的手到威秀一樓電影院買票，一路上她的手都沒鬆開，還甜滋滋地乳貼男生去手搖飲店買飲料，買完後男生走到外頭空中走廊抽菸，貼心刻意避開女生，不過沉浸戀愛中的阿澎似乎完全不在意，一直靠緊男友，抽完菸後兩人上樓看《驚奇隊長》。

工作認識　關係大有進展

深夜12點多，小倆口看完電影手拉著手離開，一同上了那輛愛駒，一路開往中山區豪宅，車子直接駛入地下停車場，直到清晨都未見兩人離開。據調查該平頭男姓林，年約38歲，是知名奶粉業小開，因工作上有接觸認識，進而發展成男女朋友，兩人被直擊一同過夜，可見已是另一層關係。

▲阿澎。（圖／鏡週刊提供）

▲阿澎和小開一起回家過夜。（圖／鏡週刊提供）

▲阿澎。（圖／鏡週刊提供）

▲阿澎和小開一起回家過夜。（圖／鏡週刊提供）

阿澎去年也曾被爆出與富少吳亞璟過從甚密，只是吳亞璟去年7月曾被本刊拍到與台劇女星張東晴公園打啵，雙唇交歡得十分激烈，3個月後吳亞璟被爆勾上阿澎，喝醉跑到阿澎家門外堵人，兩人也有過夜情，接著吳亞璟又夜會「女鮪魚」徐瑋吟，多角關係讓人霧裡看花；不過隨著與奶粉小開過起同居生活，阿澎與吳亞璟應該也宣告結束。

▲阿澎。（圖／鏡週刊提供）

▲阿澎現在不但上通告，還主持節目。左為阿翔。（翻攝自阿澎IG）

本刊截稿前詢問阿澎與林姓小開的關係，經紀人僅回訊息表示：「藝人私人感情問題，不便回應，謝謝。」其他不願多談。

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