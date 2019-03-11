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吃不胖神話GG！　45kg大胃王正妹「臉腫成肉餅」…網感動笑：老天還是公平的

記者田暐瑋／綜合報導

大陸女直播主「密子君」身材嬌小卻胃大無比，2016年時在直播中以16分20秒吃完10桶麻辣火雞麵的驚人速度與大食量走紅。大胃王向來給人吃不胖的印象，不過這個神話宣告幻滅，密子君最近明顯變胖，瓜子臉腫成肉餅臉，讓網友感動直呼：「妳終於胖了，原來這世界還是公平的！」

密子君原本是網拍模特兒，身材嬌小纖瘦，只有45公斤，透露國小就有驚人鐵胃，可以一個人吃掉10吋蛋糕，幾年前因為一口氣吃下4公斤白飯爆紅，之後走上吃貨網紅之路，4分鐘吃25個包子、5分鐘吃16顆肉粽都是她創下的超強紀錄。

▲密子君變胖（圖／翻攝自微博）

▲密子君原本身材纖細（圖／翻攝自微博）

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雖然擁有輝煌紀錄，但密子君一度被傳出靠著催吐和打瘦臉針維持身材，加上之後她在直播中多次挑戰大胃王失敗，吃牛排嫌棄很難咀嚼入口，導致人氣不如以往，近日她現身直播，被發現整個人像吹氣球一般腫了一圈，原本的瓜子臉變成月餅臉，引來網友笑虧吃不胖神話破滅，笑虧「老天果然是公平的」、「這個故事告訴我們：一口吃不成個胖子，但是一直吃是可以的」。

▲密子君變胖（圖／翻攝自微博）

▲密子君變胖（圖／翻攝自微博）

密子君在大陸當紅綜藝節目《天天向上》上表示，「其實胃一直都很大，並不是說在節目的時候就死吃，一直都挺能吃的」，每月需要在吃上花2萬多人民幣（約台幣10萬元），最貴的一頓可能要吃2000元（約台幣1萬元），「有次一個人吃了兩隻加起來15kg左右的烤全羊。」常常和一些餐廳、品牌合作，單場直播收入一度可達6位數人民幣。

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