熊熊認：床上用演的！　勇男奮力1hr被問「東西呢？」真相讓她傻爆眼

記者田暐瑋／綜合報導

熊熊擁有火辣身材，是許多男人心目中的女神，日前她坦言「女生在床上都會演戲」，全是為了給男人留面子，透露曾有個男生自誇「那方面」的能力很厲害，真正提槍上陣後，男生一舉一動超貼心，光是前戲就做了1個小時，沒想到事情之後的發展卻讓人超級尷尬。

熊熊在《2分之一強》分享閨蜜的親身經驗，閨蜜某次聚會上聊起色色話題，其中一個男生開始自誇「很有擋頭」，用過的女生都說讚，讓閨蜜決定「親自試用」，兩人回家開始翻雲覆雨，光是前戲就做了整整1小時，閨蜜一開始覺得這個男生很貼心，後來看到男生已經脫褲子了，才覺得有點不對勁。

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▲熊熊。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）



閨蜜故作嬌羞，嗲聲要男生可以衝刺了，沒想到男生卻回說：「我已經進去了。」讓閨蜜當場晴天霹靂，順勢偷偷摸了一下，才發現對方的「公分」低於平均值，讓她騎虎難下，只好開始裝ㄋㄞ求饒：「我真的不行了，好累哦～」男生以為自己真的擁有超凡能力，還喜孜孜地拋下一句：「好啦，放過你。」

▲熊熊分享閨蜜經驗。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）



熊熊表示，其實女生遇到這種事都想幫男生留面子，假裝受不了，但內心裡其實是想趕快結束，「萬一直接說你很爛，就被打死怎麼辦？」連美國女孩璀璨都直言，美國女生也是演很大，調查顯示高達80％，為了更快速的結束，才會在床上演戲。

▲熊熊。（圖／翻攝自YouTube／2分之一強）