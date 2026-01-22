ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」
法鬥網紅「君根弟弟」過世
「金在中女團」要來台灣了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

繪戀空 黃荷娜 三上悠亞 我是查理 賴冠霖 山本太郎 維多利亞 貝克漢

相戀9年保鮮秘訣公開！焦凡凡一招「馴服婁峻碩」張景嵐聽完驚呆

記者黃庠棻／台北報導

menomeno及日京山風創辦人張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持全新Podcast節目「好丫」持續熱播。最新一集邀來焦凡凡受訪，目前懷孕的她開心分享孕期「自己也像小孩，現在告訴自己也是媽媽了，要慢下來，小孩才不會被自己嚇到。」

▲焦凡凡登上張景嵐的Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

▲焦凡凡登上張景嵐的Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

焦凡凡笑說口渴時豪飲喝水，才發現肚子裡寶寶在打嗝，老公婁峻碩在旁會提醒「妳要有媽媽的樣子」，夫妻兩對於這一切都感到新鮮，第一次在醫院被稱呼爸爸媽媽時，覺得不可思議。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲焦凡凡登上張景嵐的Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

▲焦凡凡登上張景嵐的Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

事實上，焦凡凡與婁峻碩相戀9年，感情甜蜜、更常公開放閃，被張景嵐形容是「以夫為天、配合度很高」。未料她打趣回應「可是我是假裝的吧，我配合度沒有很高，你真的不了解我，這是我馴服他的方式。在外面說老公的好話，因為如果做這些事情，他就不能跟螢幕上我講的不一樣。」此話一出引起現場眾人驚呼。

▲焦凡凡登上張景嵐的Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

▲焦凡凡登上張景嵐的Podcast節目。（圖／menomeno X 人類圖畫館提供）

至於愛情長跑秘訣，焦凡凡表示「我們兩個在9年前跟現在狀態有多不一樣，認識的時候還沒出道，一直對演藝圈抱有很大幻想、一起努力，這9年來，我都不覺得我在跟同一個人談戀愛一起努力，他一直在變，不管是外型上還是內在，都有給自己超多空間成長，我有被他影響，我越愛自己、他越愛那個喜歡發光發熱、做自己的我。」

▲▼婁峻碩、焦凡凡出席GU 2025秋冬展示會。（圖／記者李毓康攝）

▲婁峻碩、焦凡凡。（圖／記者李毓康攝）

被笑說現在看以前的照片很像在看上輩子，焦凡凡自嘲「因為長不一樣，怎麼會膩，對方有給予你空間成長，連跟自己相處的時間都不夠，跟另一半還有太多地方想要探索，怎麼可能會膩，我們都沒有一成不變。」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

張景嵐焦凡凡婁峻碩

推薦閱讀

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

15小時前

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

1小時前

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

12小時前

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

3小時前

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

15小時前

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

17小時前

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

1/21 09:14

巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

1/20 16:06

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

19小時前

劉冠廷大喜之日「看爸爸背影」崩潰哭出來！　庹宗華沈默太催淚、楊貴媚嘆氣

劉冠廷大喜之日「看爸爸背影」崩潰哭出來！　庹宗華沈默太催淚、楊貴媚嘆氣

6小時前

YTR查理瑞典生子帳單曝光　打無痛住3晚包吃住：停車費都比這貴

YTR查理瑞典生子帳單曝光　打無痛住3晚包吃住：停車費都比這貴

14小時前

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

1/21 12:59

熱門影音

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉
上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！
安成宰在女兒面前好卑微

安成宰在女兒面前好卑微
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

看更多

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

即時新聞

剛剛
剛剛
9分鐘前0

巧遇重量級歌后！小鐘熱情打招呼「結果根本認錯人」：當場臉綠掉

14分鐘前0

高嘉瑜出戰《最強的身體》！　啦啦隊女神南珉貞、金娜妍也來了

18分鐘前0

「滾石撞樂隊 2」超狂經典來了！　3新生代翻玩張震嶽、羅大佑金曲

21分鐘前0

相戀9年保鮮秘訣公開！焦凡凡一招「馴服婁峻碩」張景嵐聽完驚呆

46分鐘前0

曾與GD傳緋聞1年！她現身《單身5》羞喊「幾乎沒空窗期」韓網炸裂

47分鐘前0

鄧紫棋回來了！　驚喜宣布4月大巨蛋開唱...搶票時間曝光

55分鐘前0

朋友送手環保平安？初孟軒驚遇「桃花咒」 濟公揭恐怖真相：流血就立約

1小時前0

直擊／SJ出發飛高雄！　「小港機場海景第一排滿了」粉絲帶狗追星

1小時前158

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

1小時前0

車銀優爆涉嫌「利用媽媽公司逃稅」！　遭追繳5億已提異議

讀者迴響

熱門新聞

  1. 日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流
    15小時前169
  2. 29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復
    1小時前308
  3. 三上悠亞球場「坐著搖」辣翻
    12小時前1610
  4. 《Moving異能2》奉皙確定換人演！
    3小時前
  5. 黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！
    15小時前165
  6. 男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」主謀竟求進演藝圈
    17小時前63
  7. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    1/21 09:14207
  8. 巨石強森半年增重13KG認不出來
    1/20 16:064
  9. 賴冠霖遭勸「寧願你約砲」揭經紀人禁愛真相
    19小時前1
  10. 劉冠廷大喜之日崩潰哭出來
    6小時前2
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合