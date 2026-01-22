相戀9年保鮮秘訣公開！焦凡凡一招「馴服婁峻碩」張景嵐聽完驚呆

記者黃庠棻／台北報導

menomeno及日京山風創辦人張景嵐攜手人類圖畫館館長游沛宸Yuyu合作主持全新Podcast節目「好丫」持續熱播。最新一集邀來焦凡凡受訪，目前懷孕的她開心分享孕期「自己也像小孩，現在告訴自己也是媽媽了，要慢下來，小孩才不會被自己嚇到。」

焦凡凡笑說口渴時豪飲喝水，才發現肚子裡寶寶在打嗝，老公婁峻碩在旁會提醒「妳要有媽媽的樣子」，夫妻兩對於這一切都感到新鮮，第一次在醫院被稱呼爸爸媽媽時，覺得不可思議。

事實上，焦凡凡與婁峻碩相戀9年，感情甜蜜、更常公開放閃，被張景嵐形容是「以夫為天、配合度很高」。未料她打趣回應「可是我是假裝的吧，我配合度沒有很高，你真的不了解我，這是我馴服他的方式。在外面說老公的好話，因為如果做這些事情，他就不能跟螢幕上我講的不一樣。」此話一出引起現場眾人驚呼。

至於愛情長跑秘訣，焦凡凡表示「我們兩個在9年前跟現在狀態有多不一樣，認識的時候還沒出道，一直對演藝圈抱有很大幻想、一起努力，這9年來，我都不覺得我在跟同一個人談戀愛一起努力，他一直在變，不管是外型上還是內在，都有給自己超多空間成長，我有被他影響，我越愛自己、他越愛那個喜歡發光發熱、做自己的我。」

被笑說現在看以前的照片很像在看上輩子，焦凡凡自嘲「因為長不一樣，怎麼會膩，對方有給予你空間成長，連跟自己相處的時間都不夠，跟另一半還有太多地方想要探索，怎麼可能會膩，我們都沒有一成不變。」