ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」
法鬥網紅「君根弟弟」過世
「金在中女團」要來台灣了
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

繪戀空 黃荷娜 三上悠亞 我是查理 賴冠霖 山本太郎 維多利亞 貝克漢

熱狗超暖！喊話新銳音樂人合作　霸氣：不用擔心錢的問題

記者蔡琛儀／台北報導

知名華語原創音樂平台「StreetVoice街聲」迎來20週年，昨（21日）舉辦第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」，以「夢想的起點」為核心，回顧平台20年來陪伴音樂人成長的歷程，並邀請金曲歌王MC HotDog熱狗、Tizzy Bac、血肉果汁機、黃玠、吳志寧等從街聲出發的音樂人擔任頒獎嘉賓。

▲▼ 2026第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」 。（圖／StreetVoice街聲提供）

▲熱狗出席第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」 。（圖／StreetVoice街聲提供）

典禮高潮由MC HotDog熱狗頒發「年度評審團推薦」獎，他登台幽默表示：「今天外面有點冷，大家注意保暖，小心猝死。」隨後正言：「街聲是一個很棒的平台，它是很多獨立音樂人夢想的起點，也是很多嘻哈音樂人的起點，像是蛋堡、頑童；甚至張震嶽一直到現在都還在街聲上發表他的Demo。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

熱狗喊話新銳音樂人合作：不用擔心錢的問題

在短影音的時代，熱狗提醒台下音樂人：「大家不要忘了，音樂永遠才是重點！」熱狗也熱情在台上發出邀約：「在這裡我也斗膽跟跟大家發出合作的邀請，不要覺得我高不可攀，我很喜歡酷酷的音樂人，如果大家有有趣的作品想合作，我們互相幫忙啊，不用擔心錢的問題，不要害羞，放馬過來！」

年度評審團推薦獎最終由野巢、心頭肉MindBodySoul、李竺芯、Gummy B，以及〈秋夜晚霞〉、〈Rule男Freestyle〉、〈WAR & LUV〉等作品獲獎。李竺芯感性表示，「現在在各位面前的是一部電影，我第一首上傳街聲的歌曲是在2012年，14年前，那時是我最低潮的時候；我第一次寫出完整的歌是在小六，25年的時間，街聲見證了金曲獎前面這些大家看不到的歷程！」

▲▼ 2026第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」 。（圖／StreetVoice街聲提供）

▲熱狗頒獎給李竺芯 。（圖／StreetVoice街聲提供）

AI時代來臨首設「AI創作獎」

呼應創作型態轉變，街聲今年首度設立AI創作與海外特別獎，並邀請日本IRIS MONDO、馬來西亞「學海杯」獲獎團隊參與。街聲創辦人張培仁表示，音樂產業快速變動，創作者要走得長遠並不容易，「街聲一直希望在音樂人還沒被市場選中前，就先給他們被理解、被聽見的機會。」他也指出，年度音樂趨勢大獎不只是成果盤點，更是回應創作環境與平台角色轉變的重要對話。

得獎名單

★ 年度評審團推薦

• 獲獎音樂人：野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B

• 獲獎歌曲：COLD DEW 〈秋夜晚霞〉、楊舒雅 〈Rule 男 Freestyle〉、Gummy B 〈WAR & LUV〉

★ 年度十大單曲 (Top 10 Singles)

• ソビ soby〈愛妳是〉

• Sean Ko 高翔〈打不通的電話 Demo〉

• 珂拉琪 Collage〈極樂金花〉

• Gummy B〈WAR & LUV〉

• 芒果醬 Mango Jump〈敢有人愛我〉

• 公館青少年 GGteens〈你到底在選擇什麼 (demo)〉

• 楊舒雅〈Rule男Freestyle〉

• Who Cares 胡凱兒〈花季〉

• AuZTIN〈used to be alone (short demo)〉

• someshiit 山姆〈善良是 Kinds of Kindness〉

★ 年度十大新音樂人 (Top 10 New Artists)

• 上山Over The Top

• 梁河懸

• ソビ soby

• 普通隊長 Captain Ordinary

• 小個

• 一種心情 SENSE OF FEELING

• 共振效應

• 情境遊戲

• 仁杰

• chirrp.

★ 年度分類榜綜合表現 (Genre Awards)

• POP：李嫣 Bibo、Crispy脆樂團

• 嘻哈：wannasleep、huhu胡胡

• 搖滾：上山Over The Top、青原FIDA

• 民謠：Theseus忒修斯、王彙筑 Hui Chu Wang

• 電子/探索：雨國 Kingdom of Rain、桃子A1J

• 都會：阿蘭 AC、羊駝小姐

• VTuber：瑪格麗特．諾爾絲 / Margaret North、森森鈴蘭Lily_linglan

• 海外特別獎：IRIS MONDO、學海杯-鄭旻旻

• AI：Nivraë.∞

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

熱狗

推薦閱讀

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

17小時前

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

3小時前

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

5小時前

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

14小時前

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

19小時前

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

17小時前

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

1/21 09:14

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

1小時前

巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

1/20 16:06

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

21小時前

劉冠廷大喜之日「看爸爸背影」崩潰哭出來！　庹宗華沈默太催淚、楊貴媚嘆氣

劉冠廷大喜之日「看爸爸背影」崩潰哭出來！　庹宗華沈默太催淚、楊貴媚嘆氣

8小時前

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

1/21 12:59

熱門影音

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！

貝克漢兒子想拉老婆一起拍照　維多利亞側身忽略..片段瘋傳！
「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅

「我的身體形成了一個X型」　大陸靈動眼神老師爆紅
RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉

RAIN點名粉絲：為什麼不跳？　得知真相繁體中文暖致歉
上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！

上台前「只喝兩口而已」XD A-Lin狂玩台東跨年哏！
安成宰在女兒面前好卑微

安成宰在女兒面前好卑微
金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼

金宣虎坐錯位超慌張XD　高允貞一句話全場歡呼
胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？

胡瓜曝張菲難復出「沒電視台養得起」　陳亞蘭：希望豬大哥也復出（？
大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

大陸「X型靈動眼神老師」爆紅！　陳土豆翻拍超魔性..全網跟著學

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

「貝克漢一家」完美全是演的？　長子撕破臉列5大控訴：被父母控制一輩子

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin再玩跨年哏！狂喊「喬山帶我走」　強調沒喝酒...下秒改口：只喝兩口XD

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

A-Lin合作林宥嘉「唱到哭出來」　哽咽：愛情總是有難過的時候

看更多

【超清晰畫面】俯瞰阿蘇火山口超震撼　台人回憶搭乘：真的是用命在賭

即時新聞

剛剛
剛剛
4分鐘前0

68歲齊豫首獻「人生第一次」！　被問退休霸氣回應了

10分鐘前20

直擊／SJ抵高雄500人接機！粉絲現場討「紅包拿來」　始源衝上前了

13分鐘前0

白家綺一回到家「享受頂級服務」！40秒影片曝光：媽媽都懂這份含金量

16分鐘前0

葛仲珊突夢見方大同！　留1關鍵訊息：生前最後語音曝光

17分鐘前0

高雄場5人上台！TWS志薰喪父痛心　官方發聲盼粉絲體諒

31分鐘前0

姚淳耀緊貼郭書瑤「起生理反應」下面一大包　《何百芮》荒謬畫面曝

1小時前10

康康錄《綜藝一級棒》口誤遭抓包！　許志豪不留情當場吐槽

1小時前0

繼Wanna One！X1爆也合體　韓網反應兩極…製作人身分成焦點

1小時前1

音源女王華莎獻唱！《末路雙嬌》空降南韓票房奪冠　觀眾讚二刷

1小時前52

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

讀者迴響

熱門新聞

  1. 日AV繪戀空無碼片遭瘋傳發聲：私人影片遭外流
    17小時前169
  2. 29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復
    3小時前388
  3. 《Moving異能2》奉皙確定換人演！
    5小時前
  4. 三上悠亞球場「坐著搖」辣翻
    14小時前2012
  5. 男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」主謀竟求進演藝圈
    19小時前63
  6. 黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！
    17小時前165
  7. 蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！
    1/21 09:14207
  8. 優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話　她秒簽字
    1小時前81
  9. 巨石強森半年增重13KG認不出來
    1/20 16:064
  10. 賴冠霖遭勸「寧願你約砲」揭經紀人禁愛真相
    21小時前1
ETtoday星光雲

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

全聯美味堂快速上桌

全聯美味堂快速上桌

「文里補習班」開課啦！今天來開箱「全聯美味堂」！開箱各種派對美食～

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合