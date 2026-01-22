熱狗超暖！喊話新銳音樂人合作　霸氣：不用擔心錢的問題

記者蔡琛儀／台北報導

知名華語原創音樂平台「StreetVoice街聲」迎來20週年，昨（21日）舉辦第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」，以「夢想的起點」為核心，回顧平台20年來陪伴音樂人成長的歷程，並邀請金曲歌王MC HotDog熱狗、Tizzy Bac、血肉果汁機、黃玠、吳志寧等從街聲出發的音樂人擔任頒獎嘉賓。

▲熱狗出席第三屆「街聲年度音樂趨勢大獎」 。（圖／StreetVoice街聲提供）

典禮高潮由MC HotDog熱狗頒發「年度評審團推薦」獎，他登台幽默表示：「今天外面有點冷，大家注意保暖，小心猝死。」隨後正言：「街聲是一個很棒的平台，它是很多獨立音樂人夢想的起點，也是很多嘻哈音樂人的起點，像是蛋堡、頑童；甚至張震嶽一直到現在都還在街聲上發表他的Demo。」

熱狗喊話新銳音樂人合作：不用擔心錢的問題

在短影音的時代，熱狗提醒台下音樂人：「大家不要忘了，音樂永遠才是重點！」熱狗也熱情在台上發出邀約：「在這裡我也斗膽跟跟大家發出合作的邀請，不要覺得我高不可攀，我很喜歡酷酷的音樂人，如果大家有有趣的作品想合作，我們互相幫忙啊，不用擔心錢的問題，不要害羞，放馬過來！」

年度評審團推薦獎最終由野巢、心頭肉MindBodySoul、李竺芯、Gummy B，以及〈秋夜晚霞〉、〈Rule男Freestyle〉、〈WAR & LUV〉等作品獲獎。李竺芯感性表示，「現在在各位面前的是一部電影，我第一首上傳街聲的歌曲是在2012年，14年前，那時是我最低潮的時候；我第一次寫出完整的歌是在小六，25年的時間，街聲見證了金曲獎前面這些大家看不到的歷程！」

▲熱狗頒獎給李竺芯 。（圖／StreetVoice街聲提供）

AI時代來臨首設「AI創作獎」

呼應創作型態轉變，街聲今年首度設立AI創作與海外特別獎，並邀請日本IRIS MONDO、馬來西亞「學海杯」獲獎團隊參與。街聲創辦人張培仁表示，音樂產業快速變動，創作者要走得長遠並不容易，「街聲一直希望在音樂人還沒被市場選中前，就先給他們被理解、被聽見的機會。」他也指出，年度音樂趨勢大獎不只是成果盤點，更是回應創作環境與平台角色轉變的重要對話。

得獎名單

★ 年度評審團推薦

• 獲獎音樂人：野巢、心頭肉 MindBodySoul、李竺芯、Gummy B

• 獲獎歌曲：COLD DEW 〈秋夜晚霞〉、楊舒雅 〈Rule 男 Freestyle〉、Gummy B 〈WAR & LUV〉

★ 年度十大單曲 (Top 10 Singles)

• ソビ soby〈愛妳是〉

• Sean Ko 高翔〈打不通的電話 Demo〉

• 珂拉琪 Collage〈極樂金花〉

• Gummy B〈WAR & LUV〉

• 芒果醬 Mango Jump〈敢有人愛我〉

• 公館青少年 GGteens〈你到底在選擇什麼 (demo)〉

• 楊舒雅〈Rule男Freestyle〉

• Who Cares 胡凱兒〈花季〉

• AuZTIN〈used to be alone (short demo)〉

• someshiit 山姆〈善良是 Kinds of Kindness〉

★ 年度十大新音樂人 (Top 10 New Artists)

• 上山Over The Top

• 梁河懸

• ソビ soby

• 普通隊長 Captain Ordinary

• 小個

• 一種心情 SENSE OF FEELING

• 共振效應

• 情境遊戲

• 仁杰

• chirrp.

★ 年度分類榜綜合表現 (Genre Awards)

• POP：李嫣 Bibo、Crispy脆樂團

• 嘻哈：wannasleep、huhu胡胡

• 搖滾：上山Over The Top、青原FIDA

• 民謠：Theseus忒修斯、王彙筑 Hui Chu Wang

• 電子/探索：雨國 Kingdom of Rain、桃子A1J

• 都會：阿蘭 AC、羊駝小姐

• VTuber：瑪格麗特．諾爾絲 / Margaret North、森森鈴蘭Lily_linglan

• 海外特別獎：IRIS MONDO、學海杯-鄭旻旻

• AI：Nivraë.∞