LIVE／SJ抵達高雄機場看這裡！《ETtoday》準時13：45線上直播

記者吳睿慈／綜合報導

南韓人氣團體Super Junior繼2025年起展開20週年巡演《SUPER SHOW 10》，11月唱完臺北大巨蛋後，他們緊接著在本周末來到高雄巨蛋，此趟分為兩批來台。6位成員始源、利特、東海、銀赫、藝聲、厲旭22日一早從韓國出發，預計在下午2點左右抵達小港機場，《ETtoday星光雲》將為粉絲全程直播接機盛況。

▲《ETtoday》準時直播SJ抵達小港機場盛況。（圖／翻攝自SJ臉書）



Super Junior預計在23日起連續3天於高雄巨蛋開唱，成員分成兩批，6位成員始源、利特、東海、銀赫、藝聲、厲旭22日一早先從韓國出發，有不少粉絲拍到他們的出發照，利特也特地發文與粉絲問候「今天往高雄咻」。藝聲則是戴著帽子、圍巾禦寒，東海也戴著格紋圍巾，並穿著黑色上衣，一起出發準備來到南台灣。

Super Junior在台知名度超高，他們這回降落於小港機場，勢必從大廳走出來，以上午11點為準，海景第一排的接機位置幾乎被佔滿，現場讀者透露「目測約莫2、300人左右」，就連室外雖然低溫，也有粉絲站在外面死守好位置，甚至有人帶著狗一同追星，SJ魅力無法擋。

小港機場準備迎接巨星抵達，但沒辦法親自到場的粉絲也沒關係，《ETtoday星光雲》將在下午13點45分準時開啟直播，粉絲可鎖定「韓星爆爆」、「ETtoday星光雲」臉書專頁以及「ETtoday星光雲」YouTube頻道，線上零時差觀看歐巴們抵台。