古力娜扎丟直球「主動激吻纏綿」　圓房隔天嫁別人…陸劇男神哭了

侯明昊、古力娜扎主演的古裝劇《玉茗茶骨》，由《延禧攻略》總製作人于正操刀，近日迎來大結局，以茶道、宅鬥與探案為主軸，融合復仇、家產爭奪與情感拉扯等元素，劇情節奏明快、鋪陳緊湊，男女主角的情感對手戲成為最大看點。

▲侯明昊、古力娜扎主演的《玉茗茶骨》播出大結局。

《玉茗茶骨》男女主角的情感戲在第28至30集迎來高潮，兩人上演了性張力噴發的激吻圓房戲，當陸江來得知榮善寶決定嫁給晏白樓後，忍不住對她怒吼「你愛的人明明是我，為何你還要與別人成婚？我陸江來拿命換來的情人，決不會讓予旁人，誰敢來搶奪妳，便是我的仇敵！」

▲侯明昊、古力娜扎主演的《玉茗茶骨》播出大結局。

面對他的失控，榮善寶展現了大女主的強悍說出「你想要了結？我就給你個了結」，隨後抓住他的衣領深情一吻，兩人從椅子上激吻至床榻，完成了情感的昇華。

▲侯明昊、古力娜扎主演的《玉茗茶骨》播出大結局。

但圓房過後，陸江來隔日醒來卻發現榮善寶仍準備按計劃和晏白樓完婚，因此瞬間崩潰，卑微又充滿脆弱感的模樣，讓網友笑稱「眼淚是男人最好的嫁妝」，侯明昊也憑藉精準切換斯文溫潤與為愛瘋狂的演技，抓住觀眾的目光。





▲侯明昊、古力娜扎主演的《玉茗茶骨》播出大結局。

拍攝激吻圓房戲前，侯明昊、古力娜扎反覆排練走位，因為他們必須邊走邊接吻還得相擁纏綿，最後再一同倒向床榻，動作銜接難度頗高，也考驗演員默契，差點重心不穩的古力娜扎更忍不住笑說「要不我們拍打戲吧！導演」逗樂在場人員。

▲侯明昊、古力娜扎主演的《玉茗茶骨》播出大結局。

除了極致的情感拉扯，侯明昊在劇中展現的破碎感演技更受到網友大讚，他在一段長達16秒的無台詞哭戲中，身披藍袍在風中踉蹌而行，眼神中盛滿了被命運碾碎的痛苦，加上精準滑落的淚滴，把角色身世的悲戚與追妻的決絕演繹得到位。

▲侯明昊、古力娜扎主演的《玉茗茶骨》播出大結局。

劇集尾聲揭露了陸江來其實是尊貴的永國公之子，面對國公府內因長兄猝死而引發的嫡庶鬥爭以及父親的親情勒索，陸江來跟榮善寶並肩作戰，發揮智慧查明真相，在權力與愛情之間，他果斷拒絕世襲爵位的誘惑，選擇追隨榮善寶回歸平靜生活，為這段波折不斷的戀情畫下幸福句點。《玉茗茶骨》全集已在愛奇藝國際版上架。

▲侯明昊、古力娜扎主演的《玉茗茶骨》播出大結局。