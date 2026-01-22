巧遇重量級歌后！小鐘熱情打招呼「結果根本認錯人」：當場臉綠掉

記者潘慧中／綜合報導

小鐘（鐘呈昀）日前在《綜藝ok啦》承認隨著年紀增長，記性嚴重退化，還因此發生超尷尬的糗事。他透露前幾天去運動時，巧遇一位台語歌壇的重量級天后，他自信滿滿地稱呼對方為「龍千玉」，沒想到對方隨即報上真實身分，讓他當場尷尬到「臉整個綠掉」！

▲小鐘表示自己的缺點就是記性差。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）



小鐘表示自己的缺點就是記性差，「年紀大了之後，真的記性會變差。」舉例來說，他有次運動完從二樓走下來，遇見「台語重量級歌后」，對方一看到他就親切地喊：「欸，小鐘、小鐘，好久不見！」但他當下完全忘記她是誰，心裡非常緊張。

▲小鐘日前巧遇台語重量級歌后。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）



在絞盡腦汁後，小鐘以為自己終於想起來了，便趕緊回應：「欸，那個，龍千玉姐，千玉姐你好，好久不見妳好。」不料，這份自信隨即被打臉。對方聽完他的問候後，雖然依舊客氣地回說你好，但緊接著表明身分：「我是王瑞霞。」

▲▼小鐘誤把王瑞霞認成龍千玉。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）



場面瞬間變得無比尷尬，小鐘坦承自己當時「當場臉整個綠掉」。雖然只是烏龍事件，但他也不禁感嘆這似乎是老化的徵兆，甚至自嘲未來的另一半可能要多容忍他，因為自己到時候可能會失憶，需要依靠伴侶在身邊「幫我記很多東西」。

▲小鐘當場臉綠掉。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）