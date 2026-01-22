ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
《大逃殺》男星驚罹「血液癌症」
法鬥網紅「君根弟弟」過世
「金在中女團」要來台灣了
熱門話題

巧遇重量級歌后！小鐘熱情打招呼「結果根本認錯人」：當場臉綠掉

記者潘慧中／綜合報導

小鐘（鐘呈昀）日前在《綜藝ok啦》承認隨著年紀增長，記性嚴重退化，還因此發生超尷尬的糗事。他透露前幾天去運動時，巧遇一位台語歌壇的重量級天后，他自信滿滿地稱呼對方為「龍千玉」，沒想到對方隨即報上真實身分，讓他當場尷尬到「臉整個綠掉」！

▲▼小鐘,鐘呈昀。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）

▲小鐘表示自己的缺點就是記性差。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）

小鐘表示自己的缺點就是記性差，「年紀大了之後，真的記性會變差。」舉例來說，他有次運動完從二樓走下來，遇見「台語重量級歌后」，對方一看到他就親切地喊：「欸，小鐘、小鐘，好久不見！」但他當下完全忘記她是誰，心裡非常緊張。

▲▼小鐘,鐘呈昀。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）

▲小鐘日前巧遇台語重量級歌后。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）

在絞盡腦汁後，小鐘以為自己終於想起來了，便趕緊回應：「欸，那個，龍千玉姐，千玉姐你好，好久不見妳好。」不料，這份自信隨即被打臉。對方聽完他的問候後，雖然依舊客氣地回說你好，但緊接著表明身分：「我是王瑞霞。」

▲▼小鐘,鐘呈昀。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）

▲▼小鐘誤把王瑞霞認成龍千玉。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）

▲▼小鐘,鐘呈昀。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）

場面瞬間變得無比尷尬，小鐘坦承自己當時「當場臉整個綠掉」。雖然只是烏龍事件，但他也不禁感嘆這似乎是老化的徵兆，甚至自嘲未來的另一半可能要多容忍他，因為自己到時候可能會失憶，需要依靠伴侶在身邊「幫我記很多東西」。

▲▼小鐘,鐘呈昀。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）

▲小鐘當場臉綠掉。（圖／翻攝自YouTube／綜藝ok啦）

關鍵字

小鐘鐘呈昀

日AV繪戀空無碼片遭瘋傳！　本人發聲「私人影片遭外流」蒐證提告

29歲女模柯柯「罹血管惡性肉瘤」病逝！5年前腦瘤才康復　弟慟證實噩耗

《Moving異能2》奉皙確定換人演！　影迷傷心喊不習慣

三上悠亞球場「坐著搖」辣翻！夢幻連動星爵　網暴動：應援天花板

男星遭霸凌「抽屜塞剩菜」！主謀竟求進演藝圈　他痛批：厚顏無恥

黃荷娜供「演藝圈死亡名單」換減刑！　爆回國內幕：比通緝可怕

蕾菈親回「深夜進晨灰家」真相！男方被起底情史…250萬名車任她開

優格姐姐認10年婚觸礁！被老公1句話壓垮　離婚協議秒簽字：是我不要了

巨石強森半年增重13KG！遮掉招牌刺青大變身　「神還原拳王」本人看傻飆粗口

賴冠霖引退前遭勸「寧願你約砲」　揭經紀人禁愛真相：三觀受衝擊

劉冠廷大喜之日「看爸爸背影」崩潰哭出來！　庹宗華沈默太催淚、楊貴媚嘆氣

維多利亞「臭臉瞪媳婦」影片瘋傳！　她殺人眼神超恐怖：氣氛尷尬

