熟女BLACKPINK震撼登場！　大咖女星隔36年再組團：年紀破300歲

▲62歲張淳淳集結楊燕、許佳蓉、珞棋、小婉以及限定團員DJ圓圓組團。（圖／張淳淳青春學院提供）



記者翁子涵／台北報導

62歲張淳淳在1990年曾以女團「蘋果派」出道，在女團解散36年後，集結80歲國寶級歌后楊燕、54歲美魔女教主許佳蓉、50歲「插畫界林志玲」珞棋、51歲長腿姐姐小婉，以及限定團員「音樂祭女王」DJ圓圓，她們年紀加起來超過300載，組限定女團，誓言「成熟女BLACKPINK」，超萌反差及精神話題十足。

▲他們年紀加起來超過300載。（圖／張淳淳青春學院提供）



她們近來為公益單曲〈10分鐘的練習〉齊聚一堂，團長張淳淳透露成員平均年齡超過50歲，卻在練歌、練舞與MV拍攝現場展現驚人體力，連續唱跳拍攝八小時，讓年輕工作人員都直呼不可思議。團員們笑說：「跟淳淳一起做公益，青春、健康、回春一次到位，再累都值得！」最年長的楊燕更在練舞時親手準備低卡點心，讓團員們在排練現場適時地「回血」張淳淳特別感謝享譽國際的蘋果花歌后 「楊燕 」以80歲高齡為喚醒全民運動來也來共襄盛舉參與此次的公益活動。



身為國際知名肢體與體能訓練老師，張淳淳過往教學生涯星光熠熠，曾擔任曾擔任李心潔、徐若瑄、金城武、王力宏、容祖兒、伊能靜等數百位明星的專任教師及顧問。但她坦言，這次尚未命名的熟女女團，是她教學生涯中最有意義的一次經驗，「我把一群平均年齡一甲子的姐姐妹妹，教到像25歲，連拍MV的攝影師都不敢相信，眼前這群連續唱跳八小時的姐姐們，竟然比年輕女孩更有體力與活力。」



有趣的是，這群熟女姊姊們討論許久，團名尚未定案，甚至求助ChatGPT，給出的團名都不合她們的意，甚至還給了「RE:APPLE」這個幽默的團名，讓她們十分著急公益單曲都錄完了，團名還沒出來，楊燕指派團長張淳淳邀約吳宗憲給予她們響亮又好聽的團名。

