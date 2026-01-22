「滾石撞樂隊 2」超狂經典來了！　3新生代翻玩張震嶽、羅大佑金曲

▲ Hello Nico重新詮釋張震嶽〈愛的初體驗〉。（圖／滾石提供）



記者翁子涵／台北報導

「滾石撞樂隊2」近期再度釋出三首顛覆原創的改編作品，Hello Nico、皇后皮箱以及 163 braces，分別以各自風格重新詮釋張震嶽〈愛的初體驗〉、羅大佑〈妳的樣子〉，以及順子的〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉，。三組音樂人不僅在編曲上大膽打破原曲框架，也在改編過程中融入各自對原作的理解與情感，讓跨越時空的經典金曲在當代語境下激盪出全新的火花。

皇后皮箱以及 163 braces翻唱經典歌曲。



〈愛的初體驗〉是張震嶽最具代表性的成名作之一，1997年在卡拉OK鼎盛時期迅速走紅，直白又帶點戲謔的歌詞，精準描寫年輕世代初次面對愛情時的青澀、不安與假裝成熟，成為一代人的青春記憶，Hello Nico團員回憶，國中時接觸到張震嶽的音樂，便對其率性形象留下深刻印象，而專輯《秘密基地》最後收錄的 remix 版本，也曾影響他們對這首歌的最初想像。此次改編，Hello Nico選擇翻轉原曲原本輕快幽默的氛圍，改以悲涼、冷冽的情緒重新詮釋，拉開情感深度，團員直言：「我們想做一個『可能我再也不會這樣去愛一個人了』的版本。」

〈妳的樣子〉是羅大佑情感書寫中極具重量的一首作品，由他親自包辦詞曲。羅大佑曾提及，創作靈感來自一位與自己個性極為相似的戀人，正因「過於相像」，反而留下無法結合的遺憾，也讓這首歌多了一層蒼涼而悲劇的情緒。對皇后皮箱而言，〈妳的樣子〉更是在他們童年觀影後，留下了深刻印象。此次改編，團隊保留原曲段落與旋律架構，以復古搖滾風格重新編排，並改由女聲演唱，使整體口吻更加慵懶而灑脫，在不失原曲惆悵的同時，也多了一份輕輕回望的從容。

〈寫一首歌 APRIL 5, 1969〉是順子音樂生涯中極具代表性的作品之一，歌名中的日期據傳是她當時戀人的生日，為歌曲增添私密而真實的情感層次，談及選曲原因，163 braces 直言深受順子創作吸引，認為她是一位極具前衛精神的女創作歌手，也希望能在致敬原作的同時，嘗試打破既定想像。此次改編中，她加入電子聲響元素，打造更具畫面感的聆聽體驗。