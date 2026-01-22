2PM祐榮要來了！台北首辦專場演場會　喊話HOTTEST期待又緊張

記者吳睿慈／台北報導

南韓全能偶像2PM成員張祐榮（Jang Wooyoung）於3月8日首度以個人身分來到台灣，於Legacy TERA舉辦《2026 Jang Wooyoung Concert in Taipei》。他繼2024年與JUN. K、尼坤一同來台開唱後，2026年新的一年終於迎來專屬於自己的個人演唱會，首次個人專場消息公開後，讓HOTTEST （粉絲暱稱）相當期待。

▲2PM祐榮要來了，台北首辦專場演場會。（圖／藝尚提供）



張祐榮這次以個人身分來台，他表示其實無論當時或現在，始終懷抱著想用好的演出，和粉絲一起創造快樂回憶的心情。只要想起站上台北舞台的時光，依然會感到緊張又心動，內心充滿期待。

[廣告]請繼續往下閱讀...

舞台上以強烈存在感著稱的張祐榮，私下在準備演出時其實也會感到緊張與不安。他透露，往往從各種思考與煩惱開始，再透過反覆準備與練習，讓心情逐漸穩定下來；若緊張感一波波湧上來，也會刻意安排屬於自己的休息時間，調整狀態再回到排練。

▲2PM祐榮期待來台見到粉絲。（圖／藝尚提供）



回憶過去來台經驗，他坦言，最深刻的畫面始終是舞台上看到的粉絲模樣，大家全心投入、盡情享受演出的樣子，至今仍清楚留在腦海中。談到台北，他也表示無論何時何地，台北粉絲始終給予支持，每次感受到這份心意，心中都累積著歉疚與感激，希望這次相聚能成為送給彼此的一點安慰，也期待未來能更頻繁地在台北與大家見面。