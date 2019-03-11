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勝利宣布退出演藝圈！BIGBANG今年退伍「等不到老么」合體無望了

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員勝利扯入性買賣嫌疑，11日又被韓媒再度踢爆KAKAOTALK群組裡有偷拍影片，事件一發不可收拾，稍早他在IG發表聲明：「現在決定退出演藝圈。」此舉等同也是宣布退出BIGBANG，四名成員T.O.P、G-Dragon、太陽、大聲即將在今年退伍，卻可能無法五人一起復出了。

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▲▼勝利和GD。（圖／翻攝自IG）

▲BIGBANG隊長G-Dragon和勝利。（圖／翻攝自IG）

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BIGBANG是南韓首屈一指的天團，T.O.P、G-Dragon、太陽、大聲從前年開始到去年陸續入伍，四人都預計在今年退伍，日期分別是T.O.P 6月29日、G-Dragon 11月26日，以及大聲和太陽12月11日、12日。期間雖然發生T.O.P呼麻事件，但大部分的粉絲仍然抱著期待，希望看到BIGBANG早日全員合體，但隨著勝利宣布退出演藝圈，這個願望也似乎無望了。

先前有網友找出包括G-Dragon、太陽和大聲前年入伍前的影片，他們耳提面命提醒勝利：「到了明年V.I（勝利）一個人就代表BIGBANG的顏面了，要小心一點啊，如果發生什麼事，BIGBANG就完了！拜託了，發生什麼的話，真的就完了。」如今看來竟是一語成讖，令不少粉絲唏噓。

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▲▼勝利淪全國攻擊對象　韓粉湧入太陽IG：拜託離開BIGBANG（圖／翻攝自太陽IG）

▲BIGBANG（左起）大聲、勝利、太陽。（圖／翻攝自IG）

勝利在IG上親自發表聲明，表示將會退出演藝圈，「我想在這個時候從演藝圈引退是最好的，因為造成社會上的議論，事件也越來越大，因此決定從演藝圈退出。」並表示不想因為帶給周邊其他人傷害，「為了YG與BIGBANG的名譽，我只能走到這裡了。」並在文末兩次道歉，並謝謝粉絲的支持。

▲勝利。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利宣布退出演藝圈。（圖／翻攝自勝利IG）

勝利首先因他投資的夜店「Burning Sun」被爆出夜店高層率保安圍毆打人，警察還把被害者當成加害者，讓被害者憤而投書媒體，懷疑警方吃案，夜店方勾結並賄賂。經過20萬國民請願通過後，警方徹底介入調查，更挖出包含勝利疑似性招待「重要客人」、朋友撿屍且偷拍女子等惡行他都知情，雪球越滾越大，勝利終於發聲宣布退出演藝圈，等於也退出BIGBANG。

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