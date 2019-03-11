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老司機群組對話露餡！　勝利在演唱會後台爽看「20秒撿屍偷拍片」

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團BIGBANG成員勝利扯入性交易嫌疑，是非不斷，沒想到11日又有韓媒踢爆他的KAKAO TALK群組裡有偷拍私密影片，畫面中有女子喝醉酒躺在床上，勝利認出男方是另一位好友後，回應：「原來是XX哥啊～ㄎㄎ～」而現在也被翻出，勝利看片的時間，正是在BIGBANG演唱會上。

▲▼BIGBANG勝利明年2月「入伍前最後演唱會」　連2天陪粉絲。（圖／翻攝自YG推特）

▲BIGBANG勝利被發現看「群組私密片」的時間，正是BIGBANG演唱會。（圖／翻攝自YG推特）

不過事件發展還有案外案，根據《SBSfunE》的報導，群組裡這段對話的是時間是2016年1月9日的晚上8點42分，而這時間，正是BIGBANG在大阪京瓷巨蛋舉辦演唱會的時間。換言之，當台前歌迷用力為BIGBANG吶喊時，勝利很可能是趁著成員們SOLO或是VCR、換裝等零碎時間，在後台上群組看起偷拍的私密影片，這一發現也讓不少粉絲相當氣憤。

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BIGBANG的時尚。（圖／CFP、翻攝品牌官網）

▲勝利在BIGBANG演唱會後台看偷拍影片。（圖／CFP）

先前韓媒《Dispatch》就爆過同一群組的料，群組中一名勝利投資的「Burning Sun」夜店主管，在群組說道：「看到他們在那個房間做X了。」三個夜店經理興奮回道：「怎麼看到的？」、「哇！是真的耶！」指稱雖然不知女子意願，但VIP房內的私密影片都已在員工之間流傳。

▲勝利。（圖／翻攝自勝利IG）

▲勝利。（圖／翻攝自勝利IG）

由於畫面中的女子們都沒有發現被偷拍，搜查關係者透露：「被拍的女生們大多數看起來都不知道自己被拍。」據悉，這個群組裡的偷拍影片及照片多達10幾則，屬違法行為，且包括勝利在內的其他人都沒有加以阻止，警方正著手展開調查。根據南韓「性暴力處決法」，偷拍者和流出者將會被判5年以下徒刑或罰款韓幣1000萬（約30萬元台幣）。

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勝利, 夜店, Burning Sun, BurningSun

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