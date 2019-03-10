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勝利涉性招待警方列嫌疑人　網挖出「GD兩年前警告」：真說中了！

記者蕭采薇／綜合報導

南韓天團BIGBANG的老么成員勝利近一個月來扯入性買賣嫌疑，為了洗清罪明，他親赴警局接受調查。沒想到事件真相大轉彎，警方10日成立勝利涉嫌協調性買賣的罪名，他未來將以「嫌疑人」的身份接受調查。網友找出去年G-Dragon對勝利說的一段話，沒想到竟是一語成讖。

▲▼勝利和GD。（圖／翻攝自IG）

▲勝利（右）是BIGBANG隊長G-Dragon（左）最疼愛的「老么」。（圖／翻攝自勝利IG）

惹得一身腥的勝利預計25日入伍當兵，先前已經有不少人連署反對他這樣「鴕鳥式逃避」入伍，認為必須將事件查得水落石出，此一聲浪在勝利10日轉為嫌疑人後激起更多網友響應。

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▲▼勝利和GD。（圖／翻攝自IG）

▲勝利是BIGBANG隊長G-Dragon最疼愛的「老么」。（圖／翻攝自勝利、GD IG）

同時也有網友找出包括G-Dragon、太陽和大聲前年入伍前，耳提面命提醒勝利的影片。當中G-Dragon說道：「到了明年V.I（勝利）一個人就代表BIGBANG的顏面了，要小心一點啊，如果發生什麼事，BIGBANG就完了！拜託了，發生什麼的話，真的就完了。」如今看來竟是一語成讖，令不少粉絲唏噓。

▲▼勝利和GD。（圖／翻攝自IG）

▲G-Dragon在入伍前拜託勝利不要出事，「不然BIGBANG就完了」。（圖／翻攝自推特）

勝利日前遭《SBS fun E》爆料，他在通訊軟體裡要求合夥人「叫小姐」招待投資者，事件爆發後，他便成為全國撻伐對象。經過近2個禮拜的調查，警方在進行一連串調查、扣押相關證據後，確定了勝利涉嫌性買賣的關鍵證據，現包含勝利在內，通訊軟體裡的3、4名一併都將設為嫌疑人身份調查。

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BIGBANG, G-Dragon, T.O.P, 太陽, 大聲, 勝利

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