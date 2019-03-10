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小賈斯汀認「正在治療憂鬱症」　曝離開歌壇2年心理狀態：請為我祈禱

記者蕭采薇／綜合報導

加拿大歌手小賈斯汀（Justin Bieber）14歲出道就一炮而紅，接著卻是一連串負面新聞的開始，包括從未間斷的桃色緋聞、脫序行為，甚至曾年紀輕輕就染上藥物成癮惡習。他自2017年開始幾乎暫離歌壇，小賈斯汀在IG透露自己這段時間的心理狀態，請求粉絲為他祈禱。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉（Hailey Bieber）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小賈斯汀與妻子海莉在去年登記結婚，女方陪伴他接受心理治療。（圖／達志影像／美聯社）

小賈斯汀10日更新IG，間接證實了自己正在接受心理治療的傳言，他寫道：「只是想讓你們分享近況我正經歷的事情，或許能引起你們的共鳴。這段時間我一直在掙扎，感覺自己和世界脫軌了。不過奇怪的是，我並沒有非常擔心，因為我知道自己能再次站起來。」

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小賈斯汀也對粉絲們誠摯說道：「只是想和你們說，請為我祈禱，神是仁慈信實的，你們的祈禱會對我很有幫助，謝謝，我正面對的是人生中未有過的最觸及人性的時刻。」短短幾行字，道盡了受憂鬱症所苦的心情，但也透露了積極面對的態度，讓不少粉絲看了鼻酸，但也承諾為繼續為他禱告。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）自白接受憂鬱症治療的心情。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀自白接受憂鬱症治療的心情。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

小賈斯汀去年與模特兒海莉（Hailey Bieber）結婚，但兩人婚禮遲遲未正式舉行。知情人士向外媒透露，小賈斯汀其實一直深受情緒疾病所苦，除了正在治療的憂鬱症之外，他其實自小就患有注意力不足過動症（簡稱ADHD，俗稱過動症），或許也是小賈斯汀過去時常行為脫序的原因，然而巨大的明星光環和被關注的壓力讓他喘不過去，因此形成了惡性循環。

▲▼小賈斯汀（Justin Bieber）與妻子海莉（Hailey Bieber）。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

▲小賈斯汀與妻子海莉在去年登記結婚，女方陪伴他接受心理治療。（圖／翻攝自小賈斯汀IG）

不過知情人士也透露：「小賈斯汀的精神問題與他的婚姻以及海莉都無關，他身邊有出色的幫手，目前正在接受治療，也有信心很快就會好起來。」小賈斯汀先前自白，過去他曾經不當沈迷於性愛和不當的男女關係中，但這一年來他禁慾，目的是為了「更靠近神」，除了藉由宗教力量找到出口外，與當時身份是前女友的海莉重逢，也讓他找到了安全感與真愛。

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小賈斯汀, 海莉鮑德溫, 海莉比伯, 賽琳娜戈梅茲, Justin Bieber, Hailey, Selena Gomez

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