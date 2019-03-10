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珍妮佛羅培茲要嫁了！A-Rod海島「巨型鑽戒」求婚成功：她說好♥️

記者蕭采薇／綜合報導

拉丁天后「翹臀珍」珍妮佛羅培茲梅開四度！49歲的波多黎各裔美國女歌手珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez，暱稱：J Lo）與前美國大聯盟紐約洋基隊明星球員「A-Rod」艾力士羅德里奎茲（Alexander Rodriguez）穩定交往2年，兩人在10日（台灣時間）上午公佈喜訊，A-Rod用一顆超大方形鑽戒將女友套牢，求婚成功。

▲▼ 珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）接受前美國大聯盟紐約洋基隊明星球員「A-Rod」艾力士羅德里奎茲（Alexander Rodriguez）求婚。（圖／翻攝自IG）

▲A-Rod向「翹臀珍」珍妮佛羅培茲求婚成功。（圖／翻攝自IG）

珍妮佛羅培茲情史豐富，且外型始終保持美麗性感，過去交往對象多是小她多歲的小鮮肉。她在 2014和同為拉丁歌手的馬克安東尼（Marc Anthony）離婚後，曾短暫與加拿大饒舌歌手德瑞克（Drake）交往，之後開始和小她6歲的A-Rod展開穩定關係。

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▲▼ 珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）接受前美國大聯盟紐約洋基隊明星球員「A-Rod」艾力士羅德里奎茲（Alexander Rodriguez）求婚。（圖／翻攝自IG）

▲「翹臀珍」珍妮佛羅培茲前陣子帶著A-Rod出席葛萊美獎。（圖／翻攝自IG）

A-Rod和珍妮佛羅培茲近日前往海島度假，兩人狂曬閃照，49歲的J Lo依舊擁有完美翹臀，穿著比基尼和男友一起幸福入鏡。果然甜蜜的氣氛下就傳出好消息，A-Rod在IG放出「鑽戒套牢照」，並寫下「她說好♥️」（she said yes ♥️）宣布求婚成功。珍妮佛羅培茲也貼出同一張照片，以愛心符號回應男友。

▲▼ 珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）接受前美國大聯盟紐約洋基隊明星球員「A-Rod」艾力士羅德里奎茲（Alexander Rodriguez）求婚。（圖／翻攝自IG）

▲珍妮佛羅培茲和A-Rod近來在海島度假，她秀出依舊性感的身材與男友一起入鏡。（圖／翻攝自IG）

兩人先前都各自擁有婚姻，並都擁有兩個孩子。A-Rod在自大聯盟退休後，近來開始了Youtuber的生活，常透過影片和球迷們分享生活，更在影片中提到「我和我們的孩子」，可看出早已對珍妮佛羅培茲的一對龍鳳胎兒女視如己出，還找來女友最喜歡修繕節目設計師Joanne Gaines，一起打造甜蜜豪宅。

▲珍妮佛羅培茲與「A-Rod」在海島度假。（圖／翻攝自IG）

▲珍妮佛羅培茲正與A-Rod在海島浪漫度假。（圖／翻攝自IG）

勇敢追愛的珍妮佛羅培茲曾有過三次婚姻，第一次是與古巴裔的餐廳服務生Ojani Noa在1997年2月22日結婚，兩人相遇在男方當時工作的邁阿密餐廳，但婚姻僅維持了21個月。2001年9月珍妮佛羅培茲與自己專屬舞群中的舞者Chris Judd結婚，但到了2002年的8月仍以離婚收場。

▲▼班艾佛列克和前妻珍妮佛嘉納一起接小孩，但也被報復《周六夜現場》製作人前女友琳賽休庫斯。（圖／CFP）

▲班艾佛列克（右）曾與J Lo有段轟轟烈烈的戀情，他後來的結婚對象是女星珍妮佛嘉納（左），現已離婚。（圖／CFP）

珍妮佛羅培茲最轟轟烈烈的一段戀情莫過於好萊塢男星班艾佛列克（Ben Affleck）。2002年的9月班艾佛列克送上價值120萬美金的六克拉粉紅大鑽戒，珍妮佛羅培茲開心地宣布訂婚消息，並計畫在2003年9月14日結婚，但婚禮卻在舉行前的幾小時取消。兩人分手後，珍妮佛羅培茲在2004年與認識多年的馬克安東尼結婚，並在2008年生下龍鳳胎，不過最後仍在2014年離婚。

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珍妮佛羅培茲, Jennifer Lopez, J Lo, A-Rod

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