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柴克艾福隆爆新歡！　球場約會「23歲奧運飛魚」IG洩戀情

記者蕭采薇／綜合報導

好萊塢男星柴克艾福隆（Zac Efron）因電視劇《歌舞青春》走紅，更以「陽光男孩」形象成為好萊塢新生代少女殺手。他與凡妮莎哈金斯（Vanessa Hudgens）一段情曾經轟轟烈烈，卻仍然無法走到最後，不過柴克艾福隆6日爆出新的約會對象，是23歲的奧運游泳健將Sarah Bro。

▲▼柴克艾福隆（Zac Efron）傳出與23歲的奧運游泳健將Sarah Bro約會中。（圖／翻攝自IG）

▲柴克艾福隆傳出與23歲的奧運游泳健將Sarah Bro約會中。（圖／翻攝自IG）

柴克艾福隆最新的約會對象被爆是23歲的丹麥奧運游泳健將Sarah Bro。他們先前同時在IG上曬出穿戴冰上曲棍球隊「La Kings」鴨舌帽和球衣的個人照片，隔天卻在UFC 235賽場上也被目擊一同現身，交頭接耳的聊的非常開心，不過目前戀情並未獲得證實。

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▲▼柴克艾福隆（Zac Efron）傳出與23歲的奧運游泳健將Sarah Bro約會中。（圖／翻攝自IG）

▲柴克艾福隆和Sarah Bro約會中都穿上曲棍球隊「La Kings」的周邊商品。（圖／翻攝自IG）

柴克艾福隆在與凡妮莎哈金斯分手後，曾在2014年與《惡靈古堡》性格女星蜜雪兒羅德奎茲（Michelle Rodriguez）陷入熱戀，不過短短一個多月就傳出分手。當時他在《歌舞青春》後一度缺乏代表作，而被酸「都花女方的錢」，但這些年柴克艾福隆接連演出不少好萊塢喜劇，找出自己的新戲路。

▲▼柴克艾福隆（Zac Efron）傳出與23歲的奧運游泳健將Sarah Bro約會中。（圖／翻攝自IG）

▲Sarah Bro身材佼好，是奧運游泳健將。（圖／翻攝自IG）

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柴克艾福隆, Zac Efron, Sarah Bro

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