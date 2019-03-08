強納斯兄弟曝「拆夥6年重組關鍵」　小弟尼克：我們一起心理治療

記者蕭采薇／綜合報導

美國男子團體強納斯兄弟（Jonas Brothers）由大哥凱文強納斯、二哥喬強納斯以及弟弟尼克強納斯組成。這組親兄弟檔在2013年拆夥，時隔6年終於宣布復出。他們在綜藝節目《深夜秀》上透露，花了一年的時間心理治療才順利重組。

▲強納斯兄弟花了一年心理治療才決定重組。（圖／翻攝自推特）



強納斯兄弟在《深夜秀》對主持人詹姆士柯登透露，他們在重聚之前，花了一年的時間一起接受心理治療。小弟尼克強納斯說道：「我們一起研究了一些事情，過程必須非常開放和誠實，因為過去有很多事情都困擾著我們。」最後三人才有了共識，成就讓粉絲苦等6年的復出。

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強納斯兄弟曾參與演出迪士尼頻道的《孟漢娜》的演出，因此而聲名大噪，成為全球少女的偶像。不過2013年他們因工作重心不同，三人對於音樂的堅持也無法讓步，最終決定結束合作關係，並對外宣布強納斯兄弟解散。

▲強納斯兄弟時隔六年重組。（圖／翻攝自YouTube／ Jonas Brothers）

大哥凱文在2009年就娶了女星丹妮爾喬納斯。至於當年最常出現在八卦媒體的兩個弟弟，曾與泰勒絲、「蘭小姐」宋·布蘭達交往的二哥喬強納斯，與演員蘇菲特納在2017年訂婚；小弟尼克強納斯當年與麥莉、賽琳娜兩位天后級女星緋聞鬧得沸沸揚揚，多年後情定大11歲的印度演員Priyanka Chopra。