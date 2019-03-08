ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

強納斯兄弟曝「拆夥6年重組關鍵」　小弟尼克：我們一起心理治療

記者蕭采薇／綜合報導

美國男子團體強納斯兄弟（Jonas Brothers）由大哥凱文強納斯、二哥喬強納斯以及弟弟尼克強納斯組成。這組親兄弟檔在2013年拆夥，時隔6年終於宣布復出。他們在綜藝節目《深夜秀》上透露，花了一年的時間心理治療才順利重組。

▲▼強納斯兄弟花了一年心理治療才決定重組。（圖／翻攝自推特）

▲強納斯兄弟花了一年心理治療才決定重組。（圖／翻攝自推特）

強納斯兄弟在《深夜秀》對主持人詹姆士柯登透露，他們在重聚之前，花了一年的時間一起接受心理治療。小弟尼克強納斯說道：「我們一起研究了一些事情，過程必須非常開放和誠實，因為過去有很多事情都困擾著我們。」最後三人才有了共識，成就讓粉絲苦等6年的復出。

請繼續往下閱讀...

強納斯兄弟曾參與演出迪士尼頻道的《孟漢娜》的演出，因此而聲名大噪，成為全球少女的偶像。不過2013年他們因工作重心不同，三人對於音樂的堅持也無法讓步，最終決定結束合作關係，並對外宣布強納斯兄弟解散。

▲▼首圖－強納斯兄弟（Jonas Brothers）時隔六年重組了。（圖／翻攝自YouTube／ Jonas Brothers）

▲強納斯兄弟時隔六年重組。（圖／翻攝自YouTube／ Jonas Brothers）

大哥凱文在2009年就娶了女星丹妮爾喬納斯。至於當年最常出現在八卦媒體的兩個弟弟，曾與泰勒絲、「蘭小姐」宋·布蘭達交往的二哥喬強納斯，與演員蘇菲特納在2017年訂婚；小弟尼克強納斯當年與麥莉、賽琳娜兩位天后級女星緋聞鬧得沸沸揚揚，多年後情定大11歲的印度演員Priyanka Chopra。

Selina訴出道苦「突低頭…話接不下去」　 張軒睿一跨步這舉動超暖！

推薦閱讀

咖啡和她都叫Grande！　亞莉安娜「超夢幻專屬飲料」5日開賣

「蜘蛛人」安德魯熱戀瑞塔歐拉　3個月爆分手「男生提的」

班艾佛列克認了「還愛珍妮佛嘉納」　正能量談酗酒：是我人生一部分

史努比狗狗被湖人隊「氣到清醒」　46秒嗆爆：5美金賤賣NBA包廂！

《冰雪奇緣》黛咪洛瓦托「吸毒昏迷」消失8個月　被爆：和所有人斷了聯繫　

泰勒絲「現在看到蛇都想偷笑」　嗆爆金卡達夏：到現在都沒道歉

柴克艾福隆爆新歡！　球場約會「23歲奧運飛魚」IG洩戀情

麥克傑克遜「性侵兒童紀錄片」美國播出　電台抵制拒播歌曲

21歲女星發則IG賺3100萬　登「最年輕白手起家富豪」打趴臉書創辦人

彼得戴維森「甩亞莉安娜」把到女神凱特貝琴薩　前男友勸：快逃！

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

快訊／鄧紫棋跟公司鬧翻！　宣布終止合作：我真的絕望了

阿信「IG曖昧留言」太閃！　粉絲驚喜狂問…蔡依林回應了

伴娘嫌禮服醜直接丟了！　E奶人妻婚禮被羞辱…結完才知「超婊真相」

周曉涵認了：現在很愛周孝安！　內衣定裝他陪同

惡媳和媽媽同時落水...渣男竟先救她！王宇婕《炮仔聲》魔化PTT狂轟

獨家／鄧紫棋親訴「吵架老闆」決裂！27歲被工作壓榨淚：不公平

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

慎入！吳尊PO照「半張臉超噁變形」　網友點開崩潰：密集恐懼症會後悔

孫安佐體育課幫壓腿「見女生裙子超短」　下秒紳士舉動被推爆！

小玉剃光頭成果出爐：超像8＋9　放火一失手…他「半截眉毛消失」！

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

強納斯兄弟, Jonas Brothers

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 他暖陪愛紗回日本　「看她開心就幸福」真實身份曝光…網哭：好好照顧她
  2. 瘋電影／限時好友　工具人最高指導原則
  3. 許凱被白鹿醉酒強吻！《招搖》火辣「一夜荒唐」網暴動
  4. 王宇婕遇《炮仔聲》飆巔峰！　出道19年「曝轉捩點心聲」粉絲讚爆
  5. 犯規！曾莞婷「無P辣腿照」　男粉一看噴鼻血：妳的褲子呢？
  6. 強納斯兄弟曝「拆夥6年重組關鍵」　小弟尼克：我們一起心理治療
  7. 《雞不可失》即將炸出韓國影史票房新高　拍續集有望
  8. 孫安佐體育課幫壓腿「見女生裙子超短」　下秒紳士舉動被推爆！
  9. 獨家／黃明志口供完「被上手銬」　女友拘留所外苦等4天！
  10. 美腿比竹竿還瘦！　劉真15度低溫穿超短褲看秀

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366