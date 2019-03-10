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《I Believe I Can Fly》原唱爆監禁未成年當性奴　二度入獄人生全毀

記者蕭采薇／綜合報導

美國R&B天王勞凱利（R. Kelly）創造出許多經典歌曲，又以《I Believe I Can Fly》傳唱度最高，不過他日前因涉嫌性侵多名女性，其中甚至包括監禁未成年女孩逼迫她們成為性奴等指控，因而遭到檢察官起訴10項加重性侵刑事罪名。假釋過後沒幾天，勞凱利再次因未繳清子女贍養費入獄。

▲▼勞凱利（R. Kelly）接受專訪時失控泣訴。（圖／翻攝自CBS）

▲勞凱利（接受專訪時失控泣訴。（圖／翻攝自CBS）

勞凱利在兩週內二度進出監獄，據外媒報導，勞凱利因積欠前妻安德瑞亞凱利（Andrea Kelly）和3名子女逾16萬1000美元（近新台幣500萬元）撫養費，芝加哥法官下令逮捕勞凱利。他在監獄待了一個晚上，直到美國時間9日早上有匿名人士送上支票，替勞凱利付清了贍養費才獲得釋放。

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▲▼勞凱利（R. Kelly）曾經風光一時，接連爆出醜聞後被女神卡卡等曾經合作的對象警急切割。（圖／CFP）

▲勞凱利曾經風光一時，圖為他2013年出席全美音樂獎。（圖／CFP）

曾經風光一時的他，在接連性醜聞後聲勢一落千丈，經濟情況也可能因此受到影響。他在法庭上提出，可以先支付5至6萬美金，「但沒辦法拿出更多錢」，希望以分期付款方式支付。卻遭到法官當場拒絕。對此勞凱利的發言人表示：「他很絕望甚至因此倒下，彷彿看到空氣從身邊都消失一樣。」

▲▼勞凱利（R. Kelly）曾經風光一時，接連爆出醜聞後被女神卡卡等曾經合作的對象警急切割。（圖／CFP）

▲勞凱利接連爆出醜聞後，包括女神卡卡等曾經合作的對象都緊急切割。（圖／CFP）

勞凱利2月底被控10項加重性侵罪後，日前美國CBS新聞播出一段獨家專訪片段，他在畫面中失控地大吼大叫，聲淚俱下的表示這些被控罪名都是謊言，「我是要有多笨，才會變成野獸，然後違反女孩的意願扣留她們，把她們圈養在地下室裡？」更表示一切是前妻要讓他身敗名裂，他為此無法演出，當然無力支付贍養費。勞凱利講到激動時，起身敲著胸口大喊：「你們所有人是不是想殺我？」

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