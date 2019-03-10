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歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了

記者劉宜庭／綜合報導

星二代歐陽妮妮日前坦承休學，將重心轉往拍戲，近期更和張書豪合作新戲，擔綱女主角。行程滿檔的她，9日迎來23歲生日時，本以為也只會在一連串工作之下度過，沒想到一回到家，看見好友們精心為她準備的驚喜，忍不住感動到哭了出來，場面相當溫馨感人。

▲▼歐陽妮妮出席chocolaBB美妍特調體驗記者會。（圖／記者張一中攝）

▲歐陽妮妮9日迎來23歲生日。（圖／記者張一中攝）

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歐陽妮妮坦言，本來以為今年的生日，都會在拍戲工作中度過，「大家好像也都不敢問我，因為每天都在拍實在連休息的時間也沒有。」結果，她當天工作完一回家，一回頭就看見一大群好友出現，讓她感動表示，「謝謝你們的驚喜，哭慘了我，人生真的不需要太多朋友，有幾個了解的愛的就足夠了！」

▲歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲歐陽妮妮一回家看見大票好友們都在，忍不住感動哭了。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

生日隔天，歐陽妮妮也在Instagram發文，PO出當下收到驚喜的真實反應，畫面中，她起初似乎感動到說不出話來，頻頻摀住嘴巴，後來更伸手擦眼淚，讓負責掌鏡的友人都忍不住笑虧，「哭得好醜。」

▲歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲歐陽妮妮淚崩！　「大家都不敢問我」一回家看見這幕哭了。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

▲好友們準備的生日驚喜讓歐陽妮妮感動不已。（圖／翻攝自歐陽妮妮Instagram）

為此，歐陽妮妮感性表示，「謝謝你們每一年都把我當成小公舉陪在我身邊。」她也許下生日願望，「大家都要好好的不要吵架一直在一起狼人殺殺殺噢。」

▼歐陽妮妮淚崩。（影片／取自歐陽妮妮Instagram，如遭刪除請見諒。）

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