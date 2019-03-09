鈕承澤暗中復拍《跑馬》任賢齊鬆口「好亂」！　認了隨時出錢救火

記者劉宜庭／綜合報導

導演鈕承澤因身陷性侵案，導致新片《跑馬》停拍，劇組也已經解散，不過《ETtoday》日前獨家掌握消息，其實劇組早已暗中復拍約1星期。針對此事，該片主演任賢齊9日在香港出席活動時，也鬆口做出回應，直指目前情況很混亂，但也坦言有做好準備，如有需要隨時能注資。

▲任賢齊先前為拍攝《跑馬》增胖、蓄鬍。（圖／CFP）

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任賢齊9日一早出席香港慈善活動，被問到是否有聽聞《跑馬》傳出復拍一事？他坦言目前情況好亂，一切都是未知數，且原本的劇組已經解散，有些工作人員也開始接新的案子了。至於復拍的話是否會找全新班底？他同樣語帶保留地表示，「未必是這樣，現在都不知道最後決定，有好多可能性。」

如今演員檔期、工作人員及導演的想法，全都是未知數，任賢齊僅強調，《跑馬》是鈕承澤的心血，因此會尊重對方的意見，「會先整理之前拍好的那些，或許復拍會有新驚喜。」此外，他先前曾提到，若補拍預算不夠，將出手提供資助，如今再被問及此事，他坦言都有準備，一旦有需要將隨時注資，但目前一切都還在未知的狀態中。

▲任賢齊近來已經瘦回來了，但之後為了重拍，還會增胖。（圖／翻攝自騰訊視頻）

事實上，任賢齊過去在節目中談及，將會為《跑馬》再度增肥重拍時，就曾透露醫生其實不太建議他這麼做：「其實我們當然不年輕啦，我也不適合再去做太劇烈的胖瘦的一個反彈，他覺得我會付出很大的代價。」但是他還是想去完成這部戲，認為到了人生的另一個階段，就應該去完成一個從未嘗試過的挑戰。

▲鈕承澤《跑馬》傳出已復拍，圖為他5日早上現身北檢照片。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

日前有知情人士向《ETtoday》透露，鈕承澤《跑馬》已經默默復拍一星期了，但是礙於案情不便太高調，不過當時的幕後團隊早已各有新的案子，復拍必須要找到其他團隊來接手，因此他去求導演鍾孟宏友情幫忙，請鍾孟宏借調自身班底的團隊支援拍攝。至於為何急著復拍？知情人士表示，鈕承澤心裡有數被關的機率很高，因此急著在被關之前拍完。

當時，鍾孟宏電影公司則向《ETtoday》回應：「不方便透露。」而鈕承澤或許擔心公開復拍攝消息，會影響拍攝進度遭到延誤，因此他在5日早上回應各界關心《跑馬》進度時仍強調：「目前計畫還是暫停的，演員、投資人都很希望繼續，但我覺得應該要面對人生很重要的過程。」他表示現在沒有能力被期待擔任導演的工作，當然還是希望能有機會完成拍攝。但目前，他每天只有跑步和打坐「真實面對恐懼與寂寞。」

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