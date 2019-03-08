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劉亦菲出道17年首度剪「空氣短瀏海」！　網一看驚呆：差點沒認出

記者劉宜庭／綜合報導

大陸女星劉亦菲出道17年，因為擁有精緻五官、空靈氣質，再加上接演多部古裝劇《天龍八部》、《神鵰俠侶》等，被誇讚是「神仙姐姐」。她過去大多以中分長瀏海亮相，近來罕見將瀏海剪短，頂著「韓系空氣瀏海」出席活動，新造型曝光後大獲好評，也在網路上意外引發熱議。

劉亦菲被虧「得罪修圖師」。（圖／取自劉亦菲微博）

▲劉亦菲媽媽凍齡功力驚呆網。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

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▲劉亦菲睡衣自拍。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲劉亦菲自出道以來，幾乎都是頂著中分長瀏海亮相。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

劉亦菲8日出席活動，穿著黑色紗裙優雅登場，引人注意的是，她難得將多年古典長瀏海剪短，頂著飄逸的空氣瀏海亮相，整個人呈現出不同風格，讓部分網友乍看之下驚呼，「差點沒認出來」。

▲劉亦菲出道17年首剪「空氣瀏海」。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲出道17年首剪「空氣瀏海」。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲出道17年首剪「空氣瀏海」。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲出道17年首剪「空氣瀏海」。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲8日晚間出席活動，難得以空氣短瀏海造型示人。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

不過，劉亦菲曝光全新髮型後，大獲網友好評，搭配自身白皙肌膚及空靈氣質，立刻迷倒眾人，引來不少粉絲留言激讚，「美翻了」、「仙女下凡」、「第一次見有瀏海的菲菲」、「你今年才17歲嗎」、「瀏海美到爆炸啊」。

此外，在活動上，劉亦菲被女主持人問到，「平時工作很忙對不對？」沒想到，她下秒竟搖了搖頭，直率回說，「我不忙，最近一直在休息。」至於休息時間都在做什麼？她則表示，「就是閒著啊、睡懶覺啊，然後去旅遊啊～。」這段訪問過程，引來網友笑虧，「也太耿直了」、「主持人都愣了一下」、「仙女就是那麼誠實」，畫面也在當晚登上微博熱搜榜首，掀起一陣熱烈討論。

▲劉亦菲出道17年首剪「空氣瀏海」。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲出道17年首剪「空氣瀏海」。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲出道17年首剪「空氣瀏海」。（圖／翻攝自劉亦菲微博）

▲劉亦菲新髮型大獲好評。（圖／翻攝自微博／劉亦菲）

▲「劉亦菲 我不忙」8日晚間登熱搜榜首。（圖／翻攝自微博）

▲「劉亦菲 我不忙」8日晚間登熱搜榜首。（圖／翻攝自微博）

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