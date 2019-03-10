白癡公主「眼凸、吃不胖」疑甲狀腺異常！　抽血檢查結果出爐

記者劉宜庭／綜合報導

知名YouTuber白癡公主以惡搞配音爆紅，接著又用「平胸」打造獨特的「A減」風格，逗趣自稱是「貧乳界女神」，無厘頭風格頗受網友喜愛。然而，擁有一雙招牌圓滾滾大眼的她，卻也因為眼凸、身材乾扁等特徵，引發外界猜測是否有甲狀腺異常的問題，對此，她在請教專業醫師後，也抽血進行了檢查。

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白癡公主私底下常看PTT，近來卻發現，有部分網友指出她「眼睛凸」的狀況，有點像是甲狀腺亢進的特徵，為此，她特地向曾任榮總外科醫生的張醫生請教。

▲醫師指出白癡公主眼凸、容易太嗨等特徵，都有點像是甲狀腺亢進。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

張醫生指出，白癡公主的眼睛確實有比較凸，且常有很嗨、很像「按到快轉」等行為，也都有點類似甲狀腺亢進，經過初步詢問了解，他雖然還無法完全斷定，卻也一度鬆口表示，「對阿我也覺得你應該是有。」

▲白癡公主透露常被網友懷疑有甲狀腺異常，醫生：「我也覺得你應該是有。」（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

於是，白癡公主決定，到診所抽血進行檢查，所幸結果出爐，相關的指數都在正常範圍之內，「我的甲狀腺應該是沒有什麼問題的。」她表示，瘦應該是遺傳到爸爸，眼睛大則是遺傳到媽媽，加上身形乾扁，「讓大家看起來我好像病懨懨的，Sorry、Sorry，所以目前來說是沒有問題的。」她也藉此鼓勵大家，務必要定期去做健康檢查，若一旦發現問題，就能夠隨時進行追蹤以及後續處理。

▲所幸抽血報告出爐，白癡公主甲狀腺相關指數都在正常範圍內。（圖／翻攝自YouTube／白癡公主）

▼被疑甲狀腺異常，白癡公主動身去健康檢查。（影片／取自YouTube／白癡公主，如遭刪除請見諒。）