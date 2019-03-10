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「爸爸喜歡看片」女優小倉由菜揭出道原因　AV達人：史上最扯！

記者劉宜庭／綜合報導

日本20歲AV女優小倉由菜長相甜美、聲音嗲萌，被譽為「最強新生代」，近日受邀來台參加活動時，被問到當初為何會想做這行？她竟直白回答，和爸爸喜歡看片有關。AV達人聽完後，更是當場嚇到，忍不住形容是「史上最扯」的答案。

▲▼得知她要當AV女優⋯　小倉由菜曝「家人反應」很少人做得到（圖／翻攝自小倉由菜Youtube、IG）

▲小倉由菜長相甜美、聲音嗲萌，被譽為AV界中「最強新生代」。（圖／翻攝自小倉由菜Instagram）

AV達人一劍浣春秋9日在《PLAY NO.1》發文透露，他好奇詢問小倉由菜，當初為何會想當AV女優，「結果我聽到一個史上最扯的答案。」原來，小倉由菜直接回說，因為父親很喜歡看AV，且自己小時候就有陪爸爸看片的經驗，話說到這裡，就讓一劍浣春秋心裡嚇了好大一跳、甚至誤以為是爸爸推她入火坑。

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然而，小倉由菜接著解釋，是因為從小陪著爸爸看片，所以不覺得AV女優的工作不好，加上自己喜歡做愛，抱著年輕不要留白的想法，想趁還年輕時好好拼一拼，之後再來想要做什麼。不過，一劍浣春秋聽完後，並未全然相信女方說法，推測也有可能是經紀公司預先準備要她說的。

另外，隨著Youtube盛行，小倉由菜自3月起，也開啟了個人頻道，親自回答網友各種問題。先前被問到「父母知道妳要做AV工作時的反應」，她坦言，家人目前仍處於試著理解她的階段，仍常關心她的身體狀況「注意健康、好好工作。」也正因為如此，激起她要更努力工作的決心，希望獲得家人的認同及支持。

▲▼得知她要當AV女優⋯　小倉由菜曝「家人反應」很少人做得到（圖／翻攝自小倉由菜Youtube、IG）

▲小倉由菜私底下也經營起Youtube頻道，親自回答網友提問。（圖／翻攝自小倉由菜Youtube）

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小倉由菜, AV達人, 一劍浣春秋, PLAY NO.1

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