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全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得

記者劉宜庭／綜合報導

南韓夯綜《Running Man》開播9年以來，節目創造出多對「螢幕情侶」，自從Gary退出後，宋智孝、金鍾國便成為觀眾眼裡最佳的CP組合，兩人雖然多次否認關係，但依舊會被配成一對。然而，金鍾國近來被爆出，私下被全昭旻約出去喝咖啡，一旁的宋智孝得知後，第一反應卻瞬間讓在場眾人笑翻，引發討論。

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▲全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得。（圖／翻攝自愛奇藝）

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▲全昭旻私約金鍾國，宋智孝得知後「第一反應」笑翻眾人。（圖／翻攝自愛奇藝）

節目中，梁世燦突然脫口爆出猛料，「全昭旻上禮拜親自給鍾國哥打電話，說一起喝咖啡。」私下單獨連絡金鍾國的舉動，立刻讓現場眾人驚訝不已，全昭旻趕緊解釋，那天是因為自己一個人在家，看了看手機也沒有能約見面的人，平時也總是和李光洙、梁世燦見面，「想跟新的人一起玩。」

▲全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲全昭旻還原事件經過。（圖／翻攝自愛奇藝）

於是，全昭旻立刻想到了金鍾國，並主動傳訊息問，「哥哥，陪我玩吧！」金鍾國先是驚訝回說，「這麼突然？！」下秒隨即答應，並傳了地點相約見面。然而，當女方一抵達，發現在場的還有另外3個帥氣的弟弟，開心之餘，卻發現又有一個人突然出現了，「那個人就是李光洙。」

李光洙被點名CUE到後，立刻笑說，「這件事不知道能不能說…鍾國哥說：『兩個人單獨見面很不自在。』」他接著爆料，收到金鍾國訊息，對方很明確地拜託他一定要過去。對此，金鍾國也坦言，一接到全昭旻電話後，就立刻給身邊所有的弟弟打過電話了，一番話也間接澄清2人的緋聞。

▲全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙爆料金鍾國傳訊要他一定要到。（圖／翻攝自愛奇藝）

儘管如此，劉在錫聽到這裡，卻也忍不住笑說，「鍾國把我們隊裡的女性成員…。」梁世燦下秒接著虧，「幾乎是花花公子了！」哈哈隨後也湊一腳，對著宋智孝喊，「唉唷～我嫂子怎麼辦啊！」

▲全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲和《RM》2個女成員都有「愛情線」，金鍾國被笑虧是「花花公子」。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲哈哈（右一）拉著宋智孝（右二）喊：「我嫂子怎麼辦啊！」（圖／翻攝自愛奇藝）

驚人的是，哈哈下秒和宋智孝一起，擺出合作手勢，依序喊出「小叔子 X 嫂子」。然而，宋智孝不但沒有拒絕，反而配合地自稱「嫂子」，幽默舉動讓全場笑到不行，一旁的李光洙也笑虧，「姐姐也覺得真的要被搶走了不願意啊，姐姐有點不想要卻又捨不得丟了。」

▲全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲宋智孝自封「嫂子」全場笑翻。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得。（圖／翻攝自愛奇藝）

▲李光洙笑虧宋智孝捨不得丟了「嫂子」地位。（圖／翻攝自愛奇藝）

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Running Man, RM, 全昭旻, 金鍾國, 宋智孝, 李光洙

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