謝和弦彎下腰「吻老婆腳趾頭」！　7年前約會她猛盯嘴唇OS羞爆

記者劉宜庭／綜合報導

歌手謝和弦和台荷混血老婆Keanna結婚3年，平時常在社群網站分享婚後日常，恩愛互動總是能閃瞎大批粉絲，近來，他又曬出一張甜蜜閃照，自己彎腰低下頭來，深情親吻著太太的腳指頭，畫面一曝光，立刻掀起網友暴動、紛紛狂喊實在是太閃啦！

▲謝和弦和Keanna結婚3年，感情依舊甜蜜如初。（圖／翻攝自IG／謝和弦、Keanna Taiyh）

請繼續往下閱讀...

謝和弦9日透過Instagram發文，大方曬出一張「與妻放閃照」，畫面中，只見他頂著亮眼金髮，微微彎腰，整個人低下頭來，嘟嘴親吻Keanna的腳趾頭，還不忘細心用手扶著老婆的腳，雙眼更是直瞪著鏡頭，畫面閃瞎眾人。

▲謝和弦彎下腰吻老婆腳趾頭。（圖／翻攝自IG／謝和弦）



此外，不久前，Keanna恰巧也在IG放閃，PO出謝和弦的嘴唇特寫照，除了以「木村嘴」形容，文中也提到，7年前小倆口首次約會看電影時，自己就是被對方的嘴唇給吸引，當時滿腦子OS都想著，「他今天什麼時候才會吻我…。」結果一直等到3天後的第二次約會才如願。

▲Keanna還原7年前約會時心中的OS「什麼時候才會吻我？」（圖／翻攝自Keanna的Instagram）



如今細想這段經歷，Keanna笑說，「我是不是傻傻的中了他的欲擒故縱？！」文末更補充表示，「畢竟他戀愛經驗豐富，我的經驗一隻手指頭就數完了。」夫妻倆接力PO文放閃，也引來不少粉絲留言狂喊，「這太閃了不行」、「我看不到這篇文了」、「超閃的，要戴墨鏡」，意外引發討論。