江倩齡20名親友「認屍淚崩」！　演藝圈眾友悲痛奔太平間

記者劉宜庭／綜合報導

江倩齡是來自馬來西亞的女歌手兼演員，曾和許維恩一起演出台灣電影《天使曾經來過》，沒想到9日卻傳出開車自撞身亡的噩耗，親友接獲消息悲痛不已，隨後約有20名親屬到場認屍，幾乎每個人都哭到眼紅，氣氛相當沉重哀戚。

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▲江倩齡9日凌晨開車自撞身亡，得年29歲。（圖／翻攝自江倩齡Instagram）



江倩齡9日凌晨發生開車自撞意外，雖然當下警消和醫護人員緊急前往，到場時仍發現她已經斷氣，得年29歲。據馬來西亞媒體報導，目前屍體已轉送到太平間，家屬接獲警方通知後，也於當天中午抵達醫院太平間，辦理領屍手續，共有約20名親屬到場認屍，所有人都難過淚崩，更有人一度情緒潰堤，不願對外多作說明。

生前，江倩齡形象正面，在演藝圈人緣也相當好，如今突如其來的噩耗傳出，許多圈內外好友也趕赴太平間親自向她告別，以及慰問她的親友。據悉她的追思會將於10、11日舉行，12日一早出殯。

面對江倩齡驟逝，《天使曾經來過》導演李建興今中午發文哀悼，「突如其來的噩耗，深深體會人生無常。願妳一路好走。」藝人Monster（李永升）也難過表示，「是不是天使留在人間的時間都是短一點？！心碎。」

▲江倩齡生前形象正面，在演藝圈人緣相當好。（圖／翻攝自江倩齡Instagram）

江倩齡9日淩晨3點半開車外出，行經吉隆坡舊古仔路（Kuchai Lama）NSK霸級市場時，在轉彎處不慎失控，撞上一旁大樹，導致車頭嚴重毀損，還隱約可見椅墊上沾滿血跡，可以想見衝擊力之大，她的頭部因此受到重創，當警方趕到現場拖出女司機時，才發現她是藝人，但已不治身亡。

事發後，警方著手偵辦，要釐清事故原因是意外或是酒駕。江倩齡曾演出電影《愛存在》、《天使曾經來過》，之後參加《中國新歌聲》海選，靠著動人歌聲從參賽嘉賓晉升為導師，她指導的學員也獲得馬來西亞站的海選冠軍。