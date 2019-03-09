ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP新聞訂閱
粉絲團：ETtoday星光雲ETtoday看電影韓星爆爆

江倩齡20名親友「認屍淚崩」！　演藝圈眾友悲痛奔太平間

記者劉宜庭／綜合報導

江倩齡是來自馬來西亞的女歌手兼演員，曾和許維恩一起演出台灣電影《天使曾經來過》，沒想到9日卻傳出開車自撞身亡的噩耗，親友接獲消息悲痛不已，隨後約有20名親屬到場認屍，幾乎每個人都哭到眼紅，氣氛相當沉重哀戚。

▲江倩齡9日凌晨發車開車自撞意外。（圖／翻攝自江倩齡Instagram）

▲江倩齡9日凌晨發車開車自撞意外。（圖／翻攝自江倩齡Instagram）

請繼續往下閱讀...

▲江倩齡9日凌晨開車自撞身亡，得年29歲。（圖／翻攝自江倩齡Instagram）

江倩齡9日凌晨發生開車自撞意外，雖然當下警消和醫護人員緊急前往，到場時仍發現她已經斷氣，得年29歲。據馬來西亞媒體報導，目前屍體已轉送到太平間，家屬接獲警方通知後，也於當天中午抵達醫院太平間，辦理領屍手續，共有約20名親屬到場認屍，所有人都難過淚崩，更有人一度情緒潰堤，不願對外多作說明。

生前，江倩齡形象正面，在演藝圈人緣也相當好，如今突如其來的噩耗傳出，許多圈內外好友也趕赴太平間親自向她告別，以及慰問她的親友。據悉她的追思會將於10、11日舉行，12日一早出殯。

面對江倩齡驟逝，《天使曾經來過》導演李建興今中午發文哀悼，「突如其來的噩耗，深深體會人生無常。願妳一路好走。」藝人Monster（李永升）也難過表示，「是不是天使留在人間的時間都是短一點？！心碎。」

▲江倩齡9日凌晨發車開車自撞意外。（圖／翻攝自江倩齡Instagram）

▲江倩齡9日凌晨發車開車自撞意外。（圖／翻攝自江倩齡Instagram）

▲江倩齡9日凌晨發車開車自撞意外。（圖／翻攝自江倩齡Instagram）

▲江倩齡生前形象正面，在演藝圈人緣相當好。（圖／翻攝自江倩齡Instagram）

江倩齡9日淩晨3點半開車外出，行經吉隆坡舊古仔路（Kuchai Lama）NSK霸級市場時，在轉彎處不慎失控，撞上一旁大樹，導致車頭嚴重毀損，還隱約可見椅墊上沾滿血跡，可以想見衝擊力之大，她的頭部因此受到重創，當警方趕到現場拖出女司機時，才發現她是藝人，但已不治身亡。

事發後，警方著手偵辦，要釐清事故原因是意外或是酒駕。江倩齡曾演出電影《愛存在》、《天使曾經來過》，之後參加《中國新歌聲》海選，靠著動人歌聲從參賽嘉賓晉升為導師，她指導的學員也獲得馬來西亞站的海選冠軍。

斯亞尬舞一半「奶罩全露」　羅志祥急喊卡：再給我一次機會

推薦閱讀

全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得

全昭旻私約金鍾國喝咖啡！　宋智孝「第一反應」李光洙驚：姐捨不得

《旋風小子》安妮、鐵鷹隔26年合體了！　徐若瑄日本巧遇張震嶽

《旋風小子》安妮、鐵鷹隔26年合體了！　徐若瑄日本巧遇張震嶽

阿Sa首度自爆當過小三！　渣男結婚才驚覺真相：他實在太厲害

阿Sa首度自爆當過小三！　渣男結婚才驚覺真相：他實在太厲害

鈕承澤暗中復拍《跑馬》任賢齊鬆口「好亂」！　認了隨時出錢救火

鈕承澤暗中復拍《跑馬》任賢齊鬆口「好亂」！　認了隨時出錢救火

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

鄧紫棋5天前早PO「小鳥照」暗示！　吞淚：不忍心，就是對自己狠心

鄧紫棋5天前早PO「小鳥照」暗示！　吞淚：不忍心，就是對自己狠心

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

快訊／趙麗穎生了！　馮紹峰PO照報喜：家裡多了男子漢

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

劉亦菲出道17年首度剪「空氣短瀏海」！　網一看驚呆：差點沒認出

劉亦菲出道17年首度剪「空氣短瀏海」！　網一看驚呆：差點沒認出

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

更多影劇新聞 回 ETtoday 首頁

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday]※

熱門新聞更多

郭宗坤3字「打臉柯以柔」！　轉加護病房疲憊首發聲

正妹女星開車撞樹爆頭慘死！　人夾車內「血沾滿椅墊」曾拍台電影身分曝光

辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

這群人深夜拋震撼彈！　宣布「大消息」：走出舒適圈

林志玲44歲歪成「蛇精臉」！　網看傻認不出來：女神崩壞

「薯條哥」突開車門！蔡阿嘎怒飆國罵…二伯慌勸架　爆血結局網激推

獨家／張書豪分手5個月　正妹女友「我也會找到幸福」

獨家影片／江倩齡爆頭慘死！「最後在台身影曝光」惹淚崩

她懷孕40週肚爆痛快生了！　婆婆卻不准「時辰未到會剋夫」女醫放大絕逼退

嗲認機長當乾爹「送暗黑服務」！　嫩妹空姐「鮑鮑換包包」黑幕曝光

  ← 最新勁爆影劇話題，按「讚」加入星光雲
訂閱《影劇新聞》電子報：

關鍵字

江倩齡, 天使曾經來過, 李建興, Monster, 李永升

讀者迴響

發燒話題

最新新聞更多

  1. 男性友人約「橋下告白」　安心亞爽約他竟等整晚
  2. 蘇晏霈、黃瑄全裸泡湯看雪景　美拍「18禁照片」私人珍藏
  3. 吃飯時間到...艾成受訪中走人！狂妄過往超傻眼　團員只能道歉
  4. 《101》戰友歌聲冒出　台下滿滿櫻花⋯尹智聖落淚：謝謝你們
  5. 江倩齡20名親友「認屍淚崩」！　演藝圈眾友悲痛奔太平間
  6. 江倩齡IG最後發文「回顧點滴」逼哭粉絲　教會幫辦身後事
  7. 182帥哥愛上胖妹同學！　被告白12次奇蹟出現…「約會照」網暴動
  8. 河成雲死不讓票寧願放立牌！傲嬌寫「2句話」粉絲7Pupu
  9. 子瑜講完日文「鬆一口氣」　鏡頭拉遠⋯多虧Sana偷偷幫她
  10. 《棒棒堂》合體開唱有譜？　王子「一句話」吐6棒感情

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

ET行動法庭

ET行動法庭

司法要正義，大聲挺人權！資深司法記者蘇位榮帶你解讀司法、捍衛正義！

下載App千杯咖啡天天送

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

娛樂星光雲粉絲團ET看電影粉絲團韓星爆爆粉絲團
我要投稿人才招募關於我們廣告刊登/合作提案客服信箱服務條款隱私權政策著作權聲明免責聲明
東森新聞雲股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366