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辜莞允穿泳衣自拍　「褲子一脫下」網友全暴動了！

記者劉宜庭／綜合報導

藝人辜莞允（Nono）外型甜美、個性直爽，擁有D罩杯火辣身材，是不少粉絲心目中的女神。她平時常在社群網站上分享生活點滴，以及一系列養眼美照，近來進行游泳運動時，也大方曬出穿著高衩泳裝的自拍照，讓不少網友看了鼻血直流、紛紛狂喊太犯規啦！

▲辜莞允穿高衩泳衣自拍。（圖／翻攝自辜莞允Instagram）

▲辜莞允穿高衩泳衣自拍。（圖／翻攝自辜莞允Instagram）

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▲辜莞允同時擁有甜美外型及D罩杯火辣身材。（圖／翻攝自辜莞允Instagram）

辜莞允8日透過Instagram發文透露，自己在1個小時之內游了1800公尺，忍不住嘆：「無法兩千啊游太慢了恨。」同時，她也曬出2張站在鏡子前的自拍照，畫面中，她穿著白色線條高衩泳裝，胸前大挖深U，讓傲人胸圍若隱若現，性感指數直破表。

▲辜莞允穿高衩泳衣自拍。（圖／翻攝自辜莞允Instagram）

▲辜莞允穿高衩泳衣自拍。（圖／翻攝自辜莞允Instagram）

▲辜莞允穿高衩泳衣自拍。（圖／翻攝自辜莞允Instagram）

文末，辜莞允強調，游泳時其實有穿著褲子下水，2張照片也分別呈現穿褲子前、後的模樣，其中僅穿著泳衣的自拍照，立刻吸引大票粉絲暴動喊，「這也太辣」、「超好看」、「母湯母湯」，甚至還有人笑說，「好想跟在後面游」。此外，雖然被讚身材超好，不過她則謙虛表示其實是「照騙」，同時也不忘自嘲：「該開班教拍照角度。」

▲辜莞允常在社群網站分享一系列火辣美照。（圖／翻攝自辜莞允臉書）

▲辜莞允常在社群網站分享一系列火辣美照。（圖／翻攝自辜莞允臉書）

▲辜莞允常在社群網站分享一系列火辣美照。（圖／翻攝自辜莞允臉書）

▲辜莞允常在社群網站分享一系列火辣美照。（圖／翻攝自辜莞允臉書）

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