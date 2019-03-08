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孫生看鬼片獻初夜！　突發生可怕的事「欸…就結束了」她笑：太嫩

記者潘慧中／綜合報導

「Wackyboys反骨男孩」孫生的無厘頭風格在網路累積不小知名度，感情事更是許多網友的討論焦點。近日被問到初夜年齡，他大方透露是在17歲看鬼片看到一半，「手就不聽使喚」，自然而然就發生了第一次，卻意外發生一件很可怕的事。

▲▼孫生看鬼片獻初夜！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

▲▼孫生大方透露破處年紀。（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

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▲▼孫生看鬼片獻初夜！（圖／翻攝自Instagram／soon6669）

孫生坦言初夜發生在高二，當時和女友一起去看泰國鬼片，害怕歸害怕，但也正因為可怕才有機會「愛的抱抱」，在親密接觸下突然天雷勾動地火，「情投意合、你儂我儂，突然就開始…手就不聽使喚。」

▲▼孫生看鬼片獻初夜！（圖／翻攝自YouTube／Aries艾瑞絲）

▲▼孫生坦言當時正好在看鬼片。（圖／翻攝自YouTube／Aries艾瑞絲）

▲▼孫生看鬼片獻初夜！（圖／翻攝自YouTube／Aries艾瑞絲）

自然而然發生了初體驗，但孫生透露第一次最可怕的是「找不到」，訪問人艾瑞絲馬上意會過來笑說：「啊不知道洞！」他形容那種感覺就像是找不到自強隧道，「我去不了士林，我一直卡在大直。」艾瑞絲羞紅臉笑回：「太嫩！那時候還太清純。」

▲▼孫生看鬼片獻初夜！（圖／翻攝自YouTube／Aries艾瑞絲）

▲▼孫生看鬼片獻初夜！（圖／翻攝自YouTube／Aries艾瑞絲）

▲▼孫生看鬼片獻初夜！（圖／翻攝自YouTube／Aries艾瑞絲）

▲孫生招認第一次發生了很可怕的事。（圖／翻攝自YouTube／Aries艾瑞絲）

孫生坦言因為過程中很緊張，第一次真的沒有到很舒服，「什麼都不懂啊，人對未知的事物感到恐懼跟害怕，你不安定，反而覺得欸怎麼回事，突然找不到…就結束了。」

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