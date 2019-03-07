小嫻被瞎爆「婚變後鏟肉15kg」！　減肥2關鍵正面回應了

記者潘慧中／綜合報導

小嫻（黃瑜嫻）一度胖到63公斤，最後靠健康的方式成功甩肉15公斤，長期以來不但沒有明顯復胖，甚至保持精瘦身材，本是件值得開心的事，近日卻頻頻遭無良商人當作廣告詐騙，被瞎爆「靠壓力褲瘦下來」，對此，她罕見動怒喊話了：「根本太猖狂！」

▲▼小嫻遭無良商人當作廣告詐騙。（圖／翻攝自Facebook／小嫻 （黃瑜嫻））



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小嫻公開無良商人的截圖氣罵：「一直換假帳號，一直騙一直騙！」她表示從頭到尾都不是靠壓力褲瘦下來，對方卻隨便抓她一張照片就開始騙，就算檢舉也沒用，「為什麼沒有辦法抓？沒有辦法管？好多人被騙！」

▲小嫻罕見動怒。（圖／翻攝自Facebook／小嫻 （黃瑜嫻））



於是，小嫻再度呼籲網友別再被騙，壓力褲和窈窕褲全是騙人的，沒有穿了就會瘦的褲子，「飲食控制多運動才是真的，不要再被騙了！」事實上，她過去減肥期間三餐正常，肉類多選用雞胸肉等脂肪含量少的種類，每餐吃約一拳頭大小的糙米、地瓜等粗食澱粉，並戒吃油炸食物和含糖飲料。

▲▼小嫻身材維持得宜。（圖／翻攝自Facebook／小嫻 （黃瑜嫻））



此外，小嫻只要一有時間就去健身房報到，做好暖身後，多半先以快走或慢跑方式踩跑步機，接著進行燃脂有氧，最後再做針對腹部鍛鍊的核心肌群訓練，例如抬腿、捲腹運動等，如果水腫狀況嚴重就會開始做熱瑜珈。

小嫻臉書全文：

一直換假帳號，一直騙一直騙

我沒有靠什麼壓力褲瘦下來！

完全沒有！小禎也沒有團購這個！

檢舉了還是一直騙！

為什麼沒有辦法抓？沒有辦法管？

好多人被騙！

隨便抓一張圖就可以騙

根本太猖狂！

請大家不要被騙了

已經聲明很多次了

什麼壓力褲窈窕褲都是騙人的

不會有任何褲子是穿了會瘦的

飲食控制多運動才是真的

不要再被騙了！

#詐騙

#假的

#盜圖