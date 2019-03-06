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10天前擁抱「成最後道別」　阿姨約好參加婚禮…張雁名慟：怎先離開了

記者潘慧中／綜合報導

張雁名近年有《女兵日記》、《艾蜜麗的五件事》等多部戲劇作品，時常分享生活點滴的他5日難過地說：「剛收到消息，阿姨走了…。」儘管已經有心理準備，仍很難接受事實，「安心的在天堂當個快樂的天使。」

▲▼張雁名慟：怎先離開了。（圖／翻攝自Instagram／ensonchang）

▲張雁名2月下旬有回嘉義探望阿姨。（圖／翻攝自Instagram／ensonchang）

張雁名2月下旬曾透露有趕回嘉義探望阿姨，對方那天在醫院抱著他不斷地流淚，一句話都說不出口，「我知道妳都感受得到只是無法表達，每分鐘都像是在提醒我做最後的道別。」這幾天試圖靠著忙碌忘記傷痛，沒想到「該來的還是來了。」

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▲▼張雁名慟：怎先離開了。（圖／翻攝自Instagram／ensonchang）

▲▼張雁名5日收到阿姨離世的噩耗。（圖／翻攝自Instagram／ensonchang）

▲▼張雁名慟：怎先離開了。（圖／翻攝自Instagram／ensonchang）

回想起阿姨一直說要參加婚禮，張雁名難過地說：「怎麼還沒來得及帶另一半給妳看妳就先離開了？」他承諾未來結婚的話，一定會留個位置給阿姨，心情儘管不捨，但也不願再看到阿姨受到病痛折磨，「在嘉義的種種回憶、點點滴滴我會一直放在心裡，等我忙完再帶著妳的照片一起去旅行吧…。」

張雁名IG全文：

剛收到消息，阿姨走了....雖然已經有心理準備但還是很難接受這事實，還記得那天在醫院抱著妳眼淚不停的流，我知道妳都感受得到只是無法表達，每分鐘都像是在提醒我做最後的道別，這幾天謝謝朋友們和粉絲的關心，一直讓自己忙碌著來忘記傷痛，但該來的還是來了，還記得妳一直說要來參加我的婚禮，怎麼還沒來得及帶另一半給妳看妳就先離開了，等到哪天我結婚一定會留個位置給妳的，這幾年妳承受的病痛也夠多了，安心的在天堂當個快樂的天使，在嘉義的種種回憶，點點滴滴我會一直放在心裡，等我忙完再帶著妳的照片一起去旅行吧......

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