泰勒絲「現在看到蛇都想偷笑」　嗆爆金卡達夏：到現在都沒道歉

記者蕭采薇／綜合報導

美國小天后泰勒絲（Taylor Swift）在2016年與嘻哈歌手肯伊威斯特（Kanye West）和其妻子金卡達夏（Kim Kardashian）交惡，雙方一度休戰，但泰勒絲近來接受美國版《ELLE》專訪，提到當年在為此受到網路霸凌的心情，讓戰火重新燃起。

▲泰勒絲近來一篇專訪，讓他與肯伊威斯特夫妻的戰火再起。（圖／翻攝自IG）

2016年肯伊威斯特發表歌曲《Famous》，歌詞稱要和泰勒絲上床，「因為我讓這婊子變得超紅！」由此點燃戰火。金卡達夏當時公佈肯伊和泰勒絲在電話中討論歌詞的影片，打臉泰勒絲稱自己事先並不知道歌詞的說法，此舉被泰勒絲指控是「人格謀殺」。

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▲肯伊威斯特夫妻在2016年槓上泰勒絲。（圖／翻攝自IG）

當時泰勒絲被網友發動攻擊，在她的社群網站狂貼蛇的圖案，諷刺泰勒絲像蛇一樣狡猾。泰勒絲近來接受美國版《ELLE》專訪，她直接挑明當年事件，「幾年前有人發動網路攻擊指控我是蛇，受到這麼多人霸凌，讓我心情非常低落。」更表示，金卡達夏到現在都還沒有道歉。

▲泰勒絲2016年被網路霸凌稱「像蛇一樣狡猾」，如今她把巨蛇放到演唱會舞台上。（圖／翻攝自IG）

泰勒絲但訪問中表示，她因為這件事學會了喝酒放鬆心情，如今也已經看開，「每當我看到巡演演唱會舞台上的充氣眼鏡蛇，在6萬名歌迷前現身時，我都要忍住不偷笑。」不過金卡達夏年初上節目時，才表示雙方的戰爭「已經過去」，但因為泰勒絲的這段訪問，卻也讓兩派網友的戰火再起。

▲金卡達夏年初表示和泰勒絲的戰爭「一切都已經過去」。（圖／翻攝自IG）