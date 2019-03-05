奧斯卡加持！女神卡卡《Shallow》發行22週後　終於在告示牌拿一位

記者蕭采薇／綜合報導

女神卡卡（Lady Gaga）、布萊德利庫柏（Bradley Cooper）主演的《一個巨星的誕生》深受歡迎，片中所演唱的《Shallow》（擱淺）不但成為熱門金曲，至今獲得金球獎、英國奧斯卡、葛萊美獎和奧斯卡的肯定，這首歌在發行22週後，終於在5日首次登上美國告示牌排行榜冠軍。

▲女神卡卡、布萊德利庫柏在奧斯卡貼臉合唱《Shallow》。（圖／CFP）

儘管《Shallow》這首歌傳唱度之高，可說是2018下半年最強西洋單曲，並在世界各國拿下多座排行榜冠軍，流量更逼近1.5億人次，但發行22週以來，始終就是無緣登上具有指標意義的美國告示牌排行榜冠軍。

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在《Shallow》拿下第91屆奧斯卡最佳電影歌曲，以及女神卡卡和布萊德利庫柏在典禮上動人心弦的演出後，連動歌曲的排行榜的氣勢再起，在發行的第22週衝上第一名。這也是女神卡卡繼《Born This Way》後，時隔8年再度拿下職業生涯的第4首告示牌HOT100的冠軍單曲。

▲《Shallow》是《一個巨星的誕生》主題曲。（圖／翻攝自臉書／Lady Gaga）

女神卡卡親自參與《一個巨星的誕生》的電影歌曲，並且堅持每一首歌都要現場錄唱。當主題曲《Shallow》誕生時，庫柏一聽就說這首歌必須放在電影裡，不過他把原來獨唱改為男女對唱，作為電影主題曲。電影首支預告出來時，搭配短短的副歌，立刻驚艷全球觀眾，不過直到上映那一週，歌曲才釋出完整版。