《冰雪奇緣》黛咪洛瓦托「吸毒昏迷」消失8個月　被爆：和所有人斷了聯繫　

記者蕭采薇／綜合報導

25歲美國女歌手黛咪洛瓦托（Demi Lovato）替《冰雪奇緣》唱主題曲《Let it Go》走紅全球，去年7月卻因吸食海洛因過量昏迷在好萊塢比佛利山莊豪宅，被發現後立刻送醫急救。經過快8個月，黛咪洛瓦托傳出已經和身邊的工作人員都斷了聯繫。

▲黛咪洛瓦特去年七月在豪宅中因吸毒過量昏迷。（圖／達志影像）

黛咪洛瓦特因為服用過量藥物送醫，好險最後脫離險境，並在出院後接受勒戒治療。她當時在IG寫下：「我要感謝上帝讓我繼續活著，也永遠感謝粉絲在過去這幾個禮拜以來的支持和愛，你們的正面理念和祈禱一直在這艱困時期陪著我」，同時謝謝家人和工作夥伴。

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▲黛咪洛瓦托深受毒癮所苦，18歲就進勒戒所。（圖／翻攝自IG）

童星出身的黛咪洛瓦托早在17歲於迪士尼節目走紅時，便接觸到海洛因，就此失控。她18歲時初次進勒戒所，在當時男友Wilmer Valderama陪伴下積極振作，在接下來的6年完全沒接觸毒品，演藝事業再度起飛，沒想到康復後卻分手，讓她重拾毒品。男方陪著她走過事業低潮、戒毒的日子，卻無法一起到最後，讓人不勝唏噓。

▲黛咪洛瓦托深受毒癮所苦，18歲就進勒戒所。（圖／翻攝自IG）



相關人士向外媒透露，黛米洛瓦托目前仍在進行艱難的康復過程，且和過去團隊中的每一個人都斷了聯繫，「她試圖讓自己保持清醒，在過去這段時間內她都是獨自一人，不過恢復情況非常良好，黛米目前更願意全身心投入到自己的事業當中，這也是她保持健康的原因。」

▲強納斯兄弟時隔六年重組，傳將邀黛咪洛瓦特加入演出。（圖／翻攝自YouTube／ Jonas Brothers）

黛咪洛瓦特和強納斯兄弟感情深厚，17歲時甚至曾參與他們的巡迴演出，而強納斯兄弟近日時隔六年重組，並宣佈在今年內將重啟巡演。相關人士透露：「黛米加入到強納斯兄弟的巡演是有可能的，但目前還沒有確定。」